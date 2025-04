Fim da onda de frio? Veja quando deve voltar a esquentar em São Paulo

A massa de ar frio de origem polar que derrubou as temperaturas no primeiro fim de semana, trazendo recorde de frio do ano, aos poucos perde força na cidade de São Paulo. Desta forma, as temperaturas voltam a subir gradativamente nos próximos dias, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

PUBLICIDADE Nesta terça-feira, 8, a capital paulista amanhecei com temperatura na casa dos 15ºC e umidade relativa do ar em torno dos 98%. “No decorrer do dia a nebulosidade diminui e os raios solares mais constantes fazem a temperatura se elevar até os 26°C, com valores mínimos de umidade do ar ao redor dos 50%“, afirma o CGE. Não há previsão de chuva.

Na quarta-feira, 9, a madrugada também será fria na capital paulista. Ao longo do dia, sol entre nuvens e elevação das temperaturas, que devem atingir em média 27°C com taxas mínimas de umidade próximas aos 55%. Há possibilidade de pancadas de chuva entre a tarde e o início da noite, conforme o órgão municipal. As precipitações devem dar uma trégua no sábado, 12, e retornar no domingo, 13.

Na foto, registro de dia com baixas temperaturas na cidade de São Paulo. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Veja a previsão do tempo para SP, de acordo com a Meteoblue?

Terça-feira: entre 15ºC e 26ºC;

Quarta-feira: entre 18ºC e 27ºC;

Quinta-feira: entre 19ºC e 23ºC;

Sexta-feira: entre 18ºC e 24ºC;

Sábado: entre 17ºC e 26ºC;

Domingo: entre 17ºC e 26ºC.

Para a próxima semana, segunda a Meteoblue, a expectativa também é de temperaturas máximas variando entre 24ºC e 27ºC. Também há expectativa para pancadas de chuva.

Tempo marcado por ‘efeito cebola’

Apesar de as madrugadas ainda serem marcadas por temperaturas mais amenas ou até um pouco frias nessas regiões no início da semana, as tardes se tornarão progressivamente mais quentes.

“Será uma semana do chamado “efeito cebola”, com grande amplitude térmica em parte do Sul e do Sudeste, com as baixas temperaturas de manhã cedo e à noite exigindo roupas quentinhas, e as tardes quentes fazendo muita gente tirar os casacos", explica a Climatempo.