Ribeirão Preto suspende aulas da rede municipal nesta segunda após incêndios

A prefeitura disse que a a situação do município está sendo “acompanhada atentamente pela pasta e eventuais medidas de contingência serão anunciadas conforme necessidade de zelar pelos estudantes e profissionais da educação da nossa cidade”.

A reposição do dia letivo está prevista para o dia 14 de outubro, de acordo com orientações que serão enviadas aos gestores escolares. “A Secretaria conta com a colaboração da população neste momento de enfrentamento para que o período seja superado o quanto antes.”