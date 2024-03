Rio de Janeiro bate novo recorde de sensação térmica: 62º C em bairro da zona oeste

O Rio de Janeiro registrou um novo recorde de sensação térmica na manhã deste domingo, 17, em Guaratiba, na zona oeste, com 62,3ºC. O recorde anterior tinha sido batido neste sábado, 16, na mesma região, com 60,1ºC. É a maior sensação térmica registrada desde 2014, quando essas medições começaram a ser feitas.

A sensação térmica é um índice de calor calculado a partir dos dados da temperatura do ar, mas também da umidade.

Quanto maior a temperatura e a umidade relativa do ar, maior será a sensação térmica.

A região de Guaratiba é especialmente úmida por conta da proximidade com o oceano e costuma receber influência de ventos quentes no período da manhã.

Segundo o sistema Alerta Rio, o calor continua na segunda-feira, 18, com previsão de temperaturas máximas no entorno dos 39ºC e sensações térmicas acima dos 50ºC. O céu estará claro a parcialmente nublado, mas não há previsão de chuvas.

Atletas treinam na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio Foto: Mauro Pimentel/AFP - 16/03/2024

A onda de calor que tem elevado os termômetros e feito cidades baterem recordes de temperatura para março neste fim do verão, principalmente no Centro-Sul, só deve deixar o País no outono. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, a previsão é de que ela se estenda até a quarta-feira, 20, ou seja, no início da nova estação. Em algumas capitais, pode até haver queda brusca de temperatura.

Onda de calor pelo Brasil 1 / 6 Onda de calor pelo Brasil As fontes do Parque da Independência, na zona sul da capital paulista, foram a alternativa para se refrescar do calor escaldante neste domingo, 17. O ... Foto: Werther Santana/EstadãoMais Para aguentar o calorão, uma das opções é se refrescar em piscinas. A do Sesc Belenzinho, na zona leste de São Paulo, ficou lotada. É preciso reforçar ... Foto: Isaac Fontana/EFEMais No Rio de Janeiro, que tem previsão de temperatura acima de 40°C, a sensação térmica chegou a 60°C. A sensação térmica sofre efeito dos indicadores de ... Foto: Mauro Pimentel/AFPMais Em São Paulo, os últimos dias têm sido de madrugadas e amanheceres, como o deste domingo, 17, registrado da zona norte, abafados. Para quem não tem ar ... Foto: Werther Santana/EstadãoMais Mesmo sem chuva, o guarda-chuva foi item quase obrigatório para quem optou por ir curtir o calorão no parque, como o Vila Lobos, na zona oeste de São ... Foto: Werther Santana/EstadãoMais Nunca é demais lembrar que a hidratação deve ser redobrada nesses dias de onda de calor, principalmente durante os exercícios físicos, como no caso do ... Foto: Werther Santana/EstadãoMais

Continua após a publicidade

Ondas de calor são geradas por bloqueios atmosféricos causados por grandes sistemas de alta pressão atmosférica, segundo a definição da Climatempo. A consequência disso são dias seguidos com temperaturas de até 5°C acima da média, o que coloca a saúde humana em risco.

Com o deslocamento do centro de alta pressão do Sul para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, a onda inaugurou uma segunda fase no sábado, 16, que vai até a quarta, 20. As áreas de calor mais intenso são especialmente nas cidades do Sudeste e do Centro-Oeste.