Rio Grande do Sul registra ‘chuva preta’ por causa das queimadas

Sobre o tom ‘alaranjado’ do sol, visto nas últimas semanas em diversas regiões do Brasil, Estael explica que isso se deve a essas partículas de fuligem.

‘’Esse material particulado transportado pelo vento sofre refração dos raios solares no nascer e no pôr do sol, e acaba espalhando a luz mais vermelha, mais alaranjada, que vemos em torno do sol. Isso é o contato dos raios solares com aquelas nanopartículas de fuligem e de fumaça’', disse a meteorologista.