Risco de temporal em SP: Defesa Civil alerta para ventania de até 100 km/h; veja quando

A Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta para a possibilidade de rajadas de vento que poderão chegar a 100 km/h entre sexta-feira, 17, e domingo, 19. A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) a partir da frente fria que chega ao Estado.

Segundo o CGE, as rajadas de vento devem variar entre 60 e 80 km/h, mas, durante as chuvas, eles poderão chegar a 100 km/h. O Climatempo aponta para o mesmo risco, além da possibilidade de raios e queda de granizo.

Devido aos alertas, o Departamento Hidroviário (DH) do Estado reforçou a orientação para os usuários de barcas do litoral para acompanhar a situação do transporte nos próximos dias. Além do próprio site, um aplicativo do DH permite que o usuário monitore as condições climáticas e o tempo de travessia nas diferentes linhas. Ainda não há previsão sobre eventual suspensão do serviço.

A ventania também pode trazer novos transtornos no fornecimento de energia. Na semana passada, muitos paulistanos chegaram a ficar quase uma semana sem luz após uma tempestade atingir a capital. O problema de fornecimento se repetiu em alguns bairros a partir do temporal registrado na noite dessa quarta-feira, 15.

Temporal na quarta-feira derrubou árvore na Rua São Carlos do Pinhal Foto: Taba Benedicto/Estadão

As rajadas de vento marcam a mudança de tempo que São Paulo deve registrar a partir desta sexta-feira. Depois de marcar algumas das temperaturas mais altas de sua história nesta semana - e com possibilidade de quebra de recorde na capital nesta quinta-feira -, as máximas terão declínio nos próximos dias.

Continua após a publicidade

Prefeitura diz adotar medidas

Em nota, a Prefeitura de São Paulo disse que tem investido em “ações fundamentais para mitigar os efeitos das chuvas na capital”. “Além das ações, a gestão municipal também fortaleceu o trabalho do Corpo de Bombeiros, com a doação realizada essa semana, de dois caminhões preparados com escadas hidráulicas com cestos para o profissional poder alcançar até 14 metros, e com giro de 360º. Cada veículo custou R$ 800 mil reais.”

A gestão municipal disse ainda que, em 2023, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB), “empenhou R$ 1,25 bilhão de reais em obras de drenagem em todo o município”.

“A Defesa Civil do Município atua no dia adia em situações de prevenção e chamados de emergência. Todas as ações visam reduzir os impactos negativos e otimizar a resposta às ocorrências. Em atendimento as ocorrências, quando acionada, realiza a identificação de risco e direciona os casos ao setor da Subprefeitura da região e aciona demais órgãos para as providências necessárias, como Corpo de Bombeiros, Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal de Saúde, entre outros”, pontuou a Prefeitura.

A gestão destacou que dispõe de um sistema preditivo que otimiza as ações em campo com antecedência e assertividade. “O sistema consegue informar qual a probabilidade de chuva e onde vai ocorrer. São vários alertas emitidos com antecedência de 24, 12, 6, 2 e até uma hora antes do fato. A integração de dados com as ferramentas disponibilizadas pela administração municipal e análise baseada em inteligência artificial é capaz de fazer um controle assertivo dos equipamentos de contenção de cheias e do sistema de macro e micro drenagem da cidade.”