Salvador, Recife, Maceió e Aracaju têm previsão de chuva forte; entenda

Chuvas fortes e volumosas devem atingir a região Nordeste nesta terça-feira, 23, principalmente entre o litoral norte da Bahia e de Pernambuco. Conforme a Climatempo, a circulação de ventos em vários níveis da atmosfera estimula a formação de nuvens carregadas na área leste da região. Ainda de acordo com a empresa brasileira de meteorologia, o calor e a umidade do ar elevada também formam nuvens carregadas sobre todos os Estados da Região Norte.

“Uma grande quantidade de nuvens altas passa sobre a região Sudeste. Em alguns locais, este tipo de nebulosidade pode deixar o céu esbranquiçado e opaco, mas não há risco de chuva. Essas nuvens tendem a sair do Sudeste ainda no decorrer do dia”, projetou a Climatempo.

Veja como fica o tempo em cada região:

Região Nordeste

Áreas de instabilidade crescem na costa leste do Nordeste e já espalham nuvens carregadas entre o litoral norte da Bahia e o litoral de Pernambuco. “A chuva é frequente nestas regiões e pode ser moderada a forte em vários momentos. Volumes de chuva entre 140 e 250 mm já foram acumulados no litoral de Alagoas aumentando o risco de deslizamentos especialmente em Maceió.”

Pancadas de chuva também são esperadas no Ceará, norte do Piauí, no centro-norte do Maranhão, no interior de Pernambuco, de Alagoas, de Sergipe e no nordeste e leste da Bahia. Também há risco de chuva forte nas capitais Salvador, Aracaju, Maceió, Recife e João Pessoa.

Região Norte

Pancadas de chuva com raios atingem a maioria das áreas do Norte do País. No entanto, a maior parte da região também tem períodos com sol. “Em Roraima, no Amapá e no Amazonas, as pancadas de chuva são frequentes e o risco de chuva forte é maior”, estima a Climatempo.

Região Sudeste

Conforme a Climatempo, o ar seco predomina sobre o Sudeste e a maioria das áreas da região continua sem chuva. No entanto, o vento marítimo traz muita umidade sobre o Espírito Santo e sobre o norte do Rio de Janeiro, onde podem ser registradas algumas pancadas de chuva de fraca a moderada intensidade.

Região Centro-Oeste

Uma massa de ar seco ainda predomina sobre a região Centro-Oeste do País. “Esta massa de ar está em fase de aquecimento, mas ainda deixa a temperatura baixa à noite e ao amanhecer em toda a região”, acrescenta a empresa brasileira de meteorologia. Não há condições para chuva no Centro-Oeste.

Região Sul

De acordo com a Climatempo, o sol e tempo seco voltam a predominar sobre o Sul do Brasil nesta terça-feira. “Algumas nuvens se formam no sul do Rio Grande do Sul, no litoral do Paraná, na Grande Curitiba, no litoral de Santa Catarina e no Vale do Itajaí, mas não há expectativa de chuva”, afirma.

Quando a chuva retorna para São Paulo?

Para o fim de maio, o maior volume de chuva se concentrará no litoral paulista, com acumulados baixos previstos para época. “A previsão indica que, entre domingo, 28, e segunda-feira, 29, pode ocorrer chuva isolada com baixos acumulados, ainda atingindo a capital paulista e as regiões centro-sul e leste do Estado de São Paulo, de acordo com a Climatempo.

"A situação está sendo monitorada, uma vez que a simulação numérica de previsão do tempo indica a passagem de uma frente fria pelo Estado de São Paulo entre a terça-feira que vem, 30, e a quarta-feira da próxima semana, 31, podendo trazer novas instabilidades ao Estado paulista.









