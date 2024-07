São Paulo foi a capital mais seca do Brasil nesta terça-feira, diz Inmet

A cidade de São Paulo foi a capital mais seca do Brasil na terça-feira, 23, de acordo com monitoramento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A umidade relativa do ar registrada à tarde foi de 13% na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte.

PUBLICIDADE Segundo a agência Climatempo, esta foi a tarde mais seca na capital paulista desde novembro de 2021. A cidade não registra chuvas significativas há duas semanas. O tempo seco requer cuidado com a saúde para manter os níveis de hidratação do corpo. O nível de umidade em São Paulo ficou abaixo de capitais como Cuiabá (15%), Campo Grande (18%), Goiânia e Porto Velho (21%). Considerando a totalidade dos municípios brasileiros, somente três tiveram clima mais seco: Nova Friburgo (8%), no Rio de Janeiro; Monte Verde (9%), em Minas Gerais, e Cotriguaçu (10%), em Mato Grosso.

Sem chuva há duas semanas, São Paulo registrou dia mais seco entre as capitais brasileiras na terça-feira. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

A baixa umidade é ocasionada por uma massa de ar seco que se instalou no Brasil há alguns dias, ocupando grande parte do território e elevando as temperaturas em diferentes regiões do País.

De acordo com a Climatempo, o bloqueio atmosférico que vem desviando frentes frias para alto mar deve começar a enfraquecer no fim de semana, mas não há previsão de chuva na Grande São Paulo até o domingo, 28.