Pelo 3º dia seguido, SP aparece como uma das cidades mais poluídas do mundo

A análise coincide com a da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). De acordo com o site da instituição, a qualidade do ar hoje na região metropolitana de São Paulo, de forma geral, é “muito ruim”, com possibilidade de “aumento de sintomas respiratórios para a população em geral”.

Segundo o último boletim, na região metropolitana e na capital, 16 estações registram qualidade do ar “muito ruim”, oito estações com qualidade “ruim”. No interior do Estado, uma estação com qualidade “muito ruim”, 15 com qualidade “ruim” e 11 estações com qualidade “moderada”.