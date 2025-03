São Paulo tem previsão de fortes chuvas e temperaturas mais amenas; veja quando

A capital paulista amanheceu com céu encoberto e garoa isolada, de acordo com o Centro de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo. O sol aparece entre nuvens e as temperaturas permanecem em elevação.

No dia anterior, terça-feira, 11, a cidade entrou em estado de atenção para alagamentos. As zonas norte, oeste, leste e centro, além das marginais Pinheiros e Tietê foram as mais afetadas.