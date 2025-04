SP deve registrar em 48 horas o volume de chuva esperado para todo o mês de abril

Com a passagem desta frente fria, São Paulo poderá ter a chuva de abril em 48 horas, segundo a empresa de meteorologia. “A média de precipitação para abril é de 87 mm, pelos cálculos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e só os volumes de chuva previstos entre essa quinta-feira, 3, e esta sexta-feira, 4, podem somar cerca de 90 mm”, estima a Climatempo.

“Além da chuva forte, que pode causar muitos transtornos em várias regiões paulistas, o ar frio de origem polar que vem junto com esta frente fria vai derrubar a temperatura especialmente no sul e no leste do Estado, onde está a Grande São Paulo”, alerta a empresa de meteorologia.