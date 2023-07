SP pode ter dia mais frio do ano nesta sexta e temperatura cai em mais capitais; veja previsão

Vento forte, chuva e frio. Esses têm sido os efeitos do ciclone extratropical que passou pelo Sul do País esta semana. Na quinta-feira, 13, o Centro-Sul do Brasil sofreu com ventos de até 160 km/h e pancadas de chuva. Agora, a partir desta sexta, 14, uma massa de ar polar deve derrubar de vez a temperatura.

Segundo a empresa Climatempo, esta sexta-feira pode ser o dia mais frio do ano em São Paulo. A capital deve ter sol, mas a temperatura máxima é de 17ºC e a mínima, de 9ºC. No sábado, 15, fica entre 8ºC e 20ºC. No domingo, 16, esquenta um pouco, com mínima de 10ºC e máxima de 24ºC, mas chove à tarde.

Especialistas explicam que os impactos do fenômenos foram sentidos com mais intensidade porque ciclone se formou mais próximo do continente, o que é incomum. No Rio Grande do Sul, houve uma morte por causa do ciclone. Já no Estado de São Paulo, a ventania deixou duas vítimas, uma no litoral e outra no interior.

Esta sexta-feira, 14 de julho, pode ser o dia mais frio do ano em São Paulo, afirma o Climatempo. Foto: Daniel Teixeira/ Estadão

No interior de São Paulo, deve chover em Araraquara nesta sexta, com mínima de 13ºC e máxima de 24ºC – condições atípicas na terra que leva o nome de “morada do Sol”. Em Bauru, a mínima será de 8ºC no sábado, com máxima de 25ºC, e chove no domingo. São José do Rio Preto terá mínima de 10ºC e máxima de 27ºC no fim de semana, assim como Ribeirão Preto.

No litoral, além do alerta para ventania, ressaca e ondas de mais de 4 metros, a temperatura também cai. Santos terá mínima de 12ºC e máxima de 25ºC no fim de semana e chuva nesta sexta. Em Ubatuba, no litoral norte, chove sexta e sábado e a temperatura fica entre 12ºC e 26ºC.

