SP tem tempo seco, sol entre nuvens e madrugada fria; veja previsão

Na segunda-feira, apesar do aumento do número de nuvens no céu no fim do dia, não há condição de chuva. Os termômetros ficarão entre 12ºC e 26ºC.

A partir de terça-feira a sensação térmica deve aumentar devido à presença do sol entre nuvens. Apesar disso, a mínima deve ficar em 12ºC e a máxima em 25ºC.