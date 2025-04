‘Tatuzinho’ e prazo até 2027: como é a 1ª fase de obra bilionária da Sabesp para tratar esgoto em SP

Atender de forma plena as áreas informais com a infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto e controlar outras formas de poluição são alguns dos desafios à limpeza do Tietê em São Paulo, conforme especialistas ouvidos pelo Estadão.

Segundo o diretor de engenharia e inovação da Sabesp, o novo contrato prevê universalizar o saneamento tanto para áreas formais quanto informais das cidades. Ele afirma que as prefeituras estão envolvidas no processo e atuam para liberar áreas informais onde as conexões precisam ser feitas.

“Esse trabalho está sendo feito de forma conjunta com as prefeituras. Todas estão muito integradas e exercendo o papel de poder concedente, autorizando a Sabesp a executar os serviços de saneamento (nas áreas informais)”, diz Tavares.