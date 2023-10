Teatro inundado, alagamentos e situação de calamidade; veja efeitos da chuva na Grande SP

As fortes chuvas que atingiram a capital paulista e cidades da Grande São Paulo entre a noite de domingo, 8, e madrugada desta segunda-feira, 9, têm provocado transtornos para moradores. Caieiras decretou situação de calamidade pública, devido ao volume de chuvas registrado nas últimas horas, que inundou até o teatro municipal.

Em Franco da Rocha, várias ruas, principalmente no centro, ficaram inundadas. Em Diadema, um carro caiu em um córrego. Duas pessoas foram encaminhadas para o Hospital Estadual de Diadema Governador Orestes Quércia, mas não resistiram aos ferimentos.

Franco da Rocha

Segundo a prefeitura, as equipes continuam trabalhando na limpeza das ruas no entorno da Estação da Linha 7 - Rubi da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e do Terminal Metropolitano Leste, que ficaram interditadas.

Na noite de domingo, durante período de chuva intensa, foram registrados pontos de alagamento na região central e em alguns bairros. Entre os locais com pontos de alagamento na região central estavam as ruas Dr. Hamilton Prado, Gentil Rocha e Coripheu de Azevedo Marques, assim como a Praça Dom Bosco, entre a Rua Benedito Fagundes Marques e a Rua Basílio Fazzi.

Nos bairros, a Avenida Washington Luiz, no Jardim Progresso, e Rua Taubaté, na Vila Bazú, também tiveram pontos de alagamento.

Em razão das chuvas, foi registrada a queda de uma parte do muro do cemitério municipal de Franco da Rocha. Na Rua Konrad Adenauer, parte de uma residência caiu em uma obra particular. Na Rua São Carlos, houve deslizamento de terra. Na Rua Lucas Vieira, uma casa foi afetada. Segundo o município, não houve vítimas. “Três pessoas desabrigadas foram atendidas na Casa de Passagem da cidade”, disse a prefeitura.

As aulas na Escola Municipal de Ensino Básico Professora Jannette Tennório Assumpção, que fica no Jardim Progresso, está com as aulas suspensas nesta segunda-feira. Já na Escola Municipal de Ensino Básico Maria Lúcia de Souza Silva, localizada no Jardim dos Reis, não teve aula apenas no período da manhã.

O município informa ainda que as pessoas que precisarem de declaração sobre o alagamento que atingiu a cidade, pode obter o documento clicando aqui.

Desde o início do ano passado, estão sendo construídos, em parceria com o governo do Estado, dois piscinões. Os reservatórios, localizados no Ribeirão, irão minimizar os problemas com enchentes no lado oeste da cidade.

“Juntos, os piscinões terão capacidade para acumular 366 mil m³ de águas pluviais. Também já está prevista a construção de um terceiro piscinão, no córrego Tapera Grande”, acrescenta a prefeitura ao informar que também sendo realizados desassoreamento de córregos, limpeza das caixas de captação de caixa pluvial e manutenção da rede de drenagem urbana.

Além disso, a prefeitura afirma que está em fase de implantação um projeto piloto de monitoramento das encostas por sensores que captam a movimentação do solo e, com isso, emitem alertas para o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil.

Em Franco da Rocha, a Defesa Civil do município registrou um acumulado de mais de 119 milímetros de chuva nas últimas 72 horas. O esperado para todo o mês de outubro era de 107 milímetros.

Fortes chuvas provocam alagamentos em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. Trabalhadores realizam limpeza das ruas. Foto: Reprodução/Twitter/@prefdefranco

Caieiras

O município decretou situação de calamidade pública devido ao volume de chuvas registrado nas últimas horas. A cidade recebeu cerca de 110 mm de água. A equipe da Defesa Civil está de plantão desde a tarde de domingo, atendendo às solicitações de serviços e prestando socorro a pessoas que estavam isoladas.

O teatro municipal de Caieiras foi completamente inundado pelas águas, assim como os bairros Vila Rosina, Monte Alegre, Serpa, Campo do Jardim dos Eucaliptos, Entrada da Cidade, ETEC de Caieiras, Jardim São Francisco, Miraval, Vera Tereza/Vila dos Pinheiros, Rancho Fundo, Laranjeiras, Velódromo e a Rodovia SSP 332 na altura do KM 35.

Conforme a prefeitura, por volta das 11h30, a Rodovia SP-332 continuava alagada em ambos os sentidos, e o Velódromo Municipal também permanecia inundado, embora a água esteja começando a baixar.

“Apenas uma faixa de tráfego na Avenida Waldemar Gomes Marino está disponível com velocidade reduzida”, alertou ainda o município.

Diadema

Um homem de 51 anos e uma pessoa ainda não identificada morreram, após o carro em que estavam cair em um córrego na Estrada Pedreira Alvarenga, no bairro Eldorado, em Diadema, na madrugada desta segunda-feira, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).

A Polícia Militar foi acionada para atender um acidente de trânsito. No local, encontrou o veículo já submerso. As vítimas foram socorridas pelos bombeiros e levadas para o Hospital Estadual de Diadema Governador Orestes Quércia, onde foram constatados os óbitos.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor no 98º DP (Jardim Miriam). Também foi solicitada perícia no local. As investigações seguem em andamento para esclarecer os fatos.

De acordo com a Defesa Civil, durante as chuvas da madrugada, houve pontos de alagamentos sem gravidade em Diadema.

Capital paulista

Em São Paulo, a chuva que atingiu a cidade nos últimos dias já superou a média histórica do mês inteiro de outubro, de acordo com a MetSul. “As fortes precipitações na capital durante as últimas horas com a chegada de uma frente fria fizeram que a chuva deste mês até agora superasse a média climatológica de outubro”, afirmou a empresa de meteorologia.

De acordo com dados da estação automática do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no Mirante de Santana, na zona norte da cidade, o acumulado de chuva do dia 1º de outubro até as 6 horas da manhã desta segunda-feira atingia 216,6 mm.

“Uma vez que a média histórica de chuva de outubro na cidade de São Paulo pela estação do Mirante é de 127,2 mm e já choveu mais de 200 mm, a precipitação deste mês já está em 150% da climatologia histórica mensal”, acrescentou a MetSul.

O mês de outubro já ultrapassa no nono dia do mês a precipitação registrada em janeiro deste ano no Mirante de Santana de 211 mm e, em breve, deve bater os 239,2 mm registrados em março passado.

“Há um evidente sinal do El Niño interferindo na chuva com excessos nos três Estados do Sul do Brasil e em São Paulo”, alertou a MetSul.

Nesta segunda-feira, o tempo ainda permanece instável na cidade de São Paulo.

Veja a previsão do tempo em São Paulo para os próximos dias:

Segunda-feira: entre 17ºC e 23ºC;

Terça-feira: entre 16ºC e 20ºC;

Quarta-feira: entre 17ºC e 30ºC;

Quinta-feira: entre 20ºC e 30ºC;

Sexta-feira: entre 16ºC e 21ºC.

Segundo a Meteoblue, apenas não há expectativa de chuva para a quarta-feira, 11.