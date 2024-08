Temperatura acima do normal na Antártida traz frente fria para o Brasil; veja previsão

As temperaturas mais baixas devem se concentrar na Argentina, no Uruguai e no Sul do Brasil. Porém, Sudeste e Centro-Oeste também devem ter uma queda significativa nos termômetros. As consequências do fenômeno devem chegar até a região Norte, com diminuição nas mínimas em todo o País.

As mudanças no clima se devem a um fenômeno raro de queda nas temperaturas no Polo Sul, o que costuma acontecer com mais frequência no Polo Norte, chamado aquecimento súbito atmosférico.