Temperatura despenca em SP após semana de calor intenso; veja previsão para os próximos dias

Na terça-feira, 11, os termômetros da zona norte chegaram a marcar 35,2°C. A cidade estava em “atenção” para altas temperaturas desde o último domingo, 8, quando foi emitido o primeiro alerta da Defesa Civil.

A equipe de meteorologistas do CGE explicou que, como os ventos passam a soprar de sul e sudeste, transportam a umidade do oceano para a Grande São Paulo, o que causa muita nebulosidade e favorece a ocorrência de garoa e chuviscos. “Essas condições devem aliviar significativamente o tempo seco dos últimos dias, elevando os índices de umidade, melhorando a qualidade do ar e amenizando o calor.”