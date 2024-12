Temperatura volta a subir em SP; saiba quando

A temperatura deve começar a subir em São Paulo na tarde desta quinta-feira, 5. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura (CGE), a temperatura média esperada para hoje é de 18ºC, mas a máxima deve atingir 24ºC no período da tarde. Na sexta-feira, 6, os termômetros consolidam a volta do calor, com mínima de 18ºC e máxima de 28ºC. A chuva continua em pontos isolados.

“Imagens do radar meteorológico não indicam áreas de instabilidade sobre a Capital. O dia segue com muitas nuvens, poucas aberturas de sol e termômetros em elevação na Capital paulista. Entre o meio e o final da tarde, há potencial para chuvas em forma de pancadas isoladas com até forte intensidade, porém curta duração”, prevê o CGE para esta quinta.

Calor deve voltar a São Paulo a partir da tarde desta quinta-feira, 5, após passagem de frente fria. Foto: Werther Santana/Estadão

PUBLICIDADE Na sexta, o céu deve continuar muitas nuvens, mas o sol aparece. “Entre o meio e o fim da tarde, a combinação de tempo abafado com a entrada da brisa marítima favorece a formação de instabilidades que provocam chuva em forma de pancadas rápidas e isoladas, com baixo potencial para formação de alagamentos.” No fim da última semana, São Paulo enfrentou pancadas de chuva forte e queda na temperatura por conta da chegada de uma frente fria que veio do sul do País. A massa de ar frio, no entanto, já começa a se dissipar.

Veja a previsão para o fim de semana:

Sexta-feira, 6: mínima de 18ºC e máxima de 28ºC , com possibilidade de pancadas de chuva isoladas;

e máxima de , com possibilidade de pancadas de chuva isoladas; Sábado, 7: mínima de 23ºC e máxima de 31ºC , com possibilidade de chuviscos;

e máxima de , com possibilidade de chuviscos; Domingo, 8: mínima de 21ºC e máxima de 28ºC, com possibilidade de chuva fraca.

As previsões do sábado e do domingo são da Meteoblue, parceira meteorológica do Estadão.