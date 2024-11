Tempo seco e calor acima dos 30°C: quando volta a chover em SP?

O ar quente e seco predomina e não há previsão de chuva até a próxima quarta-feira, 27. É importante ter atenção com a redução da umidade do ar com percentuais mínimos próximos de 30% no meio tarde.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência, da Prefeitura de SP, novembro acumulou até o momento 119mm de chuva, o que corresponde a aproximadamente 87,6% dos 135,7mm esperados para o mês.