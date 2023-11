Temporal derrubou 346 árvores só nos parques de SP; veja em mapa quais foram os mais afetados

As fortes chuvas e rajadas de vento que atingiram grande parte de São Paulo na sexta-feira, 3, derrubaram 346 árvores só em registros dentro dos parques da cidade, de acordo com informações da Prefeitura de São Paulo fornecidas ao Estadão. Veja o mapa abaixo.

Os parques onde mais caíram árvores estão na zona sul da cidade: no Ibirapuera, com 128 quedas, no Santo Dias, com 61, e no Nabuco, com 26 quedas.

Ao todo, além da região dos parques, mais de quarenta municípios, incluindo a capital paulista, tiveram ocorrências por queda de árvores. Foram mais de 2 mil chamados para ocorrências de acordo com as defesas civis e o Corpo de Bombeiros em todo o Estado, conforme informou a Defesa Civil estadual.

Usuários encontram o Parque do Ibiraquera fechado na manhã de sábado Foto: TABA BENEDICTO

Os ventos superiores a 100 km/h durante o temporal de sexta-feira, 3, foram os maiores já registrados pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo desde 1995, quando esses dados começaram a ser computados na capital. Às 16h15, foram registradas no aeroporto de Congonhas, na zona sul, rajadas de vento de 103,7 km/h.

As fortes chuvas deixaram ao menos sete pessoas mortas no Estado, das quais duas na capital, na zona leste.

