Vai chover no feriado? Veja como fica a previsão do tempo para São Paulo e outras regiões do Brasil

Uma nova frente fria deve trazer os temporais de volta para a Grande São Paulo ao longo do feriado prolongado de Nossa Senhora de Aparecida. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (VGE) da Prefeitura de São Paulo, na capital paulista, a expectativa é que esta quinta-feira, 12, comece o dia com sol e temperaturas em elevação. No decorrer da tarde, no entanto, o tempo muda com a aproximação de uma frente fria, que deve provocar chuvas na forma de pancadas.

“Há condições para pontos de até forte intensidade com raios e rajadas de vento, o que eleva o potencial para a ocorrência de inundações e queda de árvores”, alerta o órgão.

Nesta quarta-feira, 11, o dia começou com nebulosidade. Ainda no decorrer da manhã, o sol apareceu entre nuvens, situação que deve permanecer ao longo do dia e favorecer a elevação das temperaturas.

“No fim da tarde, a nebulosidade aumenta com a chegada da brisa marítima, entretanto não há previsão de chuva para a capital paulista”, afirma ainda o CGE.

Na sexta-feira, 13, o tempo deve permanecer nublado e chuvoso desde a madrugada na capital paulista. “A nebulosidade impede a elevação significativa das temperaturas, com máximas que não devem superar os 20°C”, estima o CGE.

A continuidade das chuvas mantém elevado o risco para formação de alagamentos e deslizamentos de terra. Conforme a Meteoblue, há expectativa para chuva em São Paulo entre quinta-feira e domingo, 15. No feriado prolongado, entre sexta-feira e sábado, 14, os dias serão mais nublados e com temperaturas mais baixas.

Veja como fica a temperatura nos próximos dias:

Quarta-feira: entre 17ºC e 32ºC;

Quinta-feira: entre 18ºC e 30ºC;

Sexta-feira: entre 14ºC e 18ºC;

Sábado: entre 15ºC e 18ºC;

Domingo: entre 16ºC e 24ºC.

Pedestres caminham com guarda-chuvas na Av. Paulista em São Paulo em dia de chuva e queda de temperatura. Foto: Daniel Teixeira/Estadão - 14/09/23

No Guarujá e em Bertioga, no litoral paulista, a temperatura máxima deve atingir os 28ºC nesta quinta-feira, mas nos dias seguintes, a temperatura tende a cair, mantendo a sexta-feira e o sábado com tempo chuvoso, segundo a Climatempo. Para domingo, a expectativa é de sol com muitas nuvens durante o dia.

No Rio de Janeiro, a expectativa é de chuva entre quinta-feira e sábado. Nesta quinta, a máxima deve chegar aos 36ºC. Na sexta, não deve passar de 27ºC.

Santa Catarina permanece em alerta inundações

Conforme a Climatempo, a Defesa Civil de Santa Catarina alerta para o risco de deslizamentos e de inundações em diversas áreas do Estado do Sul do País, em razão do grande volume de chuva que caiu nos últimos dias e a previsão de temporais no começo do feriado prolongado.

“Apenas nos 10 primeiros dias de outubro deste ano, uma grande parte do Estado catarinense já recebeu mais de 150 mm de chuva. No litoral, no extremo sul, em áreas da serra catarinense e no Vale do Itajaí choveu cerca de 250 mm, pela medição do Instituto nacional de meteorologia (Inmet) e outros órgãos oficiais de monitoramento meteorológico”, acrescenta a Climatempo.

A Defesa Civil do Estado recomenda que a população fique atenta aos sinais de rachaduras em paredes e encostas, inclinação de postes, árvores e muros e água vertendo do solo. Se necessário, entre em contato com o órgão.

Chuva também em cidades do Nordeste

Ainda segundo a Climatempo, em Salvador, na Bahia, a expectativa é de chuva em todos os dias do feriado prolongado. Entre quinta-feira e domingo, a máxima não deve passar dos 30ºC. Pancadas de chuva também são esperadas para Fortaleza, no Ceará nos próximos dias. Ao longo do feriado, segundo a Climatempo, a máxima deve atingir os 32ºC.

Estradas de SP recebem 6 milhões de carros no feriado da Padroeira

Cerca de 6 milhões de veículos irão trafegar pelas estradas que atendem a Região Metropolitana de São Paulo durante o feriado prolongado da Padroeira do Brasil. Serão 2,8 milhões de carros circulando nas rodovias estaduais concedidas, outros 2,2 milhões em rodovias federais e 1 milhão nas estaduais sem concessão. A expectativa é de um grande movimento também em direção ao litoral paulista.