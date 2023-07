Vai esfriar no fim de semana? Veja previsão do tempo em SP com chegada de frente fria

O fim de semana será de chuva fraca e temperaturas baixas na capital paulista em função da chegada de uma frente fria, prevê o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), órgão da Prefeitura de São Paulo. Não há previsão de frio extremo, mas a temperatura não deve ultrapassar 18°C no sábado.

Nesta sexta-feira, 28, o céu deve estar bastante nublado e o sol vai aparecer tímido, devido à passagem de um sistema frontal pela costa paulista. São esperadas chuva fraca e chuviscos intermitentes na faixa leste do Estado, inclusive na região metropolitana. A temperatura mínima deve ser de 15°C e a máxima em torno dos 27°C, com taxa de umidade do ar entre 32% e 95%.

O fim de semana será de chuva fraca e temperaturas baixas na capital paulista em função da chegada de uma frente fria Foto: Daniel Teixeira/Estadão

No sábado, 29, o dia será marcado por nuvens e chuviscos intermitentes em decorrência do vento predominante de sul/sudeste. A grande quantidade de nuvens vai impedir que as temperaturas subam muito. A mínima deve ser de 14°C e a máxima não deve passar dos 18°C, gerando sensação de frio ao longo do dia. A umidade do ar deve ficar elevada, acima dos 55%.