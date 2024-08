Vídeo: baleia jubarte presa em rede de pesca é resgatada por bombeiros no litoral de SC

No momento do resgate, o mar estava agitado, com ondas de 0,5 metro e muito vento na região. No entanto, a visibilidade era boa, o que facilitou a localização e aproximação do animal.

“Ao chegar ao local, a equipe constatou que a baleia, de porte médio, estava presa na nadadeira caudal em redes de pesca que se estendiam por mais de 60 metros, já demonstrando sinais de exaustão”, acrescenta a corporação.