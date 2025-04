Da primeira chama à destruição: videográfico mostra como se formam incêndios na Amazônia e no Pantanal

O cenário crítico para queimadas extremas não é apenas nacional, mas global, com os países atingidos mais frequentemente por secas prolongadas e ondas de calor, que são potencializadas em anos de El Niño e favorecem a propagação dos incêndios.

Especialistas alertam, porém, que o fogo que devastou uma área maior do que o território da Itália no Brasil em 2024 não surgiu do nada. É preciso uma combinação de pelo menos três fatores-chaves para que um incêndio se forme, compondo o “triângulo do fogo”. E nesse tripé, no caso nacional, a responsabilidade pela ignição quase sempre é humana.