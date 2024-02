Outro ponto importante do normativo prevê que interessados poderão pedir acesso às imagens, tanto as pessoas que sofreram abordagens policiais inadequadas quanto agentes que forem acusados de abuso de autoridade e que queiram comprovar a legalidade de sua atuação. Com base na Recomendação editada em diversos casos que acontecem no cotidiano, é possível identificar diversos pontos positivos como a transparência e prestação de contas; a redução de confrontos e uso excessivo de força; preservação da cadeia de custódia; treinamento e desenvolvimento profissional; aumento da confiança pela comunidade; melhoria da eficiência operacional; prevenção de ilícitos e conformidade com as normas legais e éticas e uma análise de cada um.

A presença de câmeras corporais promove a transparência nas interações entre agentes de segurança e cidadãos. As gravações podem fornecer uma visão imparcial dos eventos, ajudando a esclarecer incidentes e garantir uma prestação de contas mais efetiva. Outro ponto é a simples presença das câmeras pode dissuadir comportamentos inadequados, tanto por parte dos cidadãos quanto dos agentes de segurança, contribuindo para a redução de confrontos e do uso excessivo de força. Respalda a atuação do profissional de segurança pública, e proteger-lhe a integridade física e moral.

As gravações das câmeras corporais servem também como fortes e claras evidências para uma eventual persecução penal, assegurando a integridade probatória. Destaco também que as filmagens capturadas pelas câmeras corporais são ferramentas valiosas para o treinamento de novos agentes e o aprimoramento contínuo dos profissionais da segurança, permitindo a revisão de técnicas e a identificação de áreas de melhoria. As câmeras corporais podem contribuir ainda ara a construção de confiança entre a comunidade e os agentes de segurança, pois demonstra um compromisso com a transparência e o respeito pelos direitos individuais.

A documentação visual das atividades diárias dos agentes de segurança pode levar a uma melhoria geral da eficiência operacional, proporcionando uma análise detalhada das práticas de trabalho. A presença visível das câmeras corporais também serve como uma medida preventiva, dissuadindo comportamentos ilícitos e contribuindo para a manutenção da ordem pública. As câmeras ajudam a garantir que as operações de segurança pública estejam alinhadas com normas legais e éticas, protegendo os direitos fundamentais dos cidadãos.

A implementação prática da ferramenta tecnológica apresenta também desafios consideráveis. Entre eles, estão as questões relacionadas à privacidade, já que as gravações, conforme apontada na Recomendação, orientam que sejam ininterruptas, além de capturarem não apenas as interações com suspeitos, mas também com cidadãos inocentes. Outra questão é o custo elevado da implantação da tecnologia para o poder público, visto que a medida contempla aproximadamente 800 mil profissionais das corporações integrantes da segurança pública (civil, militar, penal).