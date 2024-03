Mesmo assim, não houve nenhuma grande surpresa ou insatisfação de quaisquer setores da nação quando em julgamento histórico, a mais alta corte do país, por unanimidade, declarou como inconstitucional a utilização da tese de “legítima defesa da honra” nos casos de competência do júri popular.

Durante o julgamento, os Ministros apresentaram uma verdadeira retrospectiva histórica do papel da mulher na sociedade brasileira, bem como das dificuldades sui generis e violências sofridas pela simples condição de ser do gênero feminino. Em fundamentado voto, a Min. Rosa Weber (na época presidente da corte) relembrou trecho célebre do clássico de Jorge Amado que decretava “honra de marido enganado só com sangue pode ser lavada”.

Antes de qualquer reflexão sobre as consequências positivas ou negativas do julgamento, cabe a observação de que o tema apenas ganhou a devida notoriedade após o assassinato de uma Juíza no rio de janeiro, na véspera de natal de 2020. Menos de 10 (dez) dias depois, foi protocolada a ADPF nº 779 que resultou na decisão em comento. Infelizmente, não é raro que sejam tomadas decisões “as pressas” relativas ao direito penal e processual penal de nosso país quando os fatos se relacionam com pessoas de alto poder aquisitivo, e, invariavelmente, brancas.

Numa rápida digressão, podemos citar que logo após a morte de Daniela Perez o congresso se apressou em classificar o homicídio como crime hediondo, a criação do crime “invasão de dispositivo informático”, após o vazamento de fotos íntimas de Carolina Dieckamann, e, mais recentemente, a “Lei Mariana Ferrer”.