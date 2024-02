Falava-se a respeito de nossa História. Arinos desabafou: “Iguape, fundada três vezes, em 1579, 1611, 1654, forneceu ao museu o único exemplar de pedra polida no Brasil. Dei-o ao sábio Dr. Von Jhering, que o mencionou num artigo especialíssimo. Pobre Jhering! Como Theodoro Sampaio, Oswaldo Cruz, Derby, Alberto Loegfren e outros, não pode permanecer na terra paulista. Ódio ao mérito, é o lema da nossa mediocracia. São Paulo é um pouco Iguape!”.

Será que é verdade que “santo da casa não faz milagre?”. Irrefutável a palavra do Cristo de que “ninguém é profeta em sua terra?”. Infelizmente, parece que sim.

Essa mentalidade tacanha subsiste em inúmeros espaços. Mas predomina em ambientes ditos eruditos. Por que essa vaidade incontida que faz odiar o concorrente? Vejo sábios se digladiarem – com punhos de renda, conforme se dizia antigamente – quanto ao número de seguidores nas redes sociais.

O universo jurídico é um bom exemplo desses estéreis duelos de vaidade. O que está em jogo não é a harmonização, ou a obtenção de um bom acordo para o cliente. O que vale mesmo é destacar-se, propalar as estratégias de procrastinação do processo, valendo-se de expedientes que confirmam que a pugna judicial se transformou numa verdadeira arena de astúcias. Onde a esperteza está acima da busca do justo.