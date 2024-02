Essa indignação não tem qualquer justificativa, uma vez que o Brasil já é o terceiro país que mais prende no planeta, e essa receita não tem reduzido em nada a violência, que, aliás, não se combate com mais violência e sim como investimentos no resgate da dignidade da pessoa humana, que é tudo que falta no sistema penitenciário nacional. Quanto mais se prende, mais se gasta, e menos eficácia se alcança no combate à violência. As penas alternativas, além de reduzir os custos, trazem benefícios para a coletividade. É muito mais saudável punir aplicando ao apenado uma prestação de serviços à comunidade que simplesmente recolher numa masmorra e alimentar com hotelaria um condenado. É muito mais eficaz obrigar o apenado a reparar o dano feito contra a vítima do que dar uma “satisfação de vingança” à vítima do delito.

Punir os delitos de trânsito, de dívidas alimentícias e contra o patrimônio em nada modifica a situação dos vitimados por esses delitos, enquanto a reparação seja pecuniária, seja por obrigação de participar de cursos de aprendizagem e cidadania, podem ser capazes de modificar o agressor e fazer dele um cidadão digno da convivência social. Ainda que sob o ponto de vista do capitalismo, que visa apenas obter lucro, a pena de privação de liberdade tem-se mostrado um poço sem fundos, onde quanto mais se investe, menos resultados (lucros) são obtidos.

Enquanto não combatermos o crime nas suas origens, ou seja, na desigualdade social, na falta de dignidade na habitação, na falta de investimentos na educação integral e obrigatória para todos, perderemos muito tempo e dinheiro sem resultados eficazes.

Um dos maiores juristas que o Brasil já teve, e que foi ministro do STF Evandro Lins e Silva, já afirmava que: “A cadeia é uma jaula reprodutora de criminosos. Ela degrada, avilta, deforma o sujeito. E estigmatiza. Ninguém mais dá emprego ao ex-presidiário e ele volta a se marginalizar para sobreviver”. Alguma possibilidade de que a prisão exerça um papel reabilitador? “A experiência universal é que ninguém sai da cadeia melhor do que quando entrou”, afirmava o ex-professor de História do Direito Penal e Ciência Penitenciária. Para a reabilitação do criminoso, Lins e Silva prescreve trabalho, e remunerado, como havia quando ele começou a advogar, nos anos de 1930.