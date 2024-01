Celta de Vigo x Girona: onde assistir, horário e escalação das equipes

É a melhor campanha do Girona na LaLiga. São 16 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. Na última rodada, o time aplicou uma goleada de 5 a 1 no Sevilla, que vive uma crise e foge do rebaixamento. Depois, no meio da semana, a equipe catalã foi eliminada pelo Mallorca na Copa do Rei.

Já o time da casa assemelha-se ao adversário do Girona na última rodada. O Celta de Vigo é 16º na tabela, com 17 pontos, dois a mais do que o primeiro time na zona de rebaixamento. A equipe também foi eliminada da Copa do Rei no meio da semana, ao perder para o Real Sociedad por 2 a 1.