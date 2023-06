Plataforma de liderança feminina do Brasil se une a ONU Mulheres para equidade de gênero no mercado de trabalho

Apesar do maior envolvimento das mulheres em funções públicas de tomada de decisão, a igualdade ainda está longe de acontecer. Segundo a ONU, as mulheres ocupam cerca de 21% dos cargos ministeriais em todo o mundo, apenas três países têm 50% ou mais mulheres no parlamento e 22 países são chefiados por uma mulher. Mesmo assim, elas persistem e continuam provando que, quando lideram, trazem mudanças transformadoras a comunidades inteiras e ao mundo em geral.

Foi pensando nisso que a ONU Mulheres se uniu à principal plataforma de liderança feminina do Brasil, a Mulheres Inspiradoras, formada por mais de 600 li?deres, desde presidentes de multinacionais a empresa?rias e artistas.

Ana Carolina Querino, representante da ONU Mulheres no Brasil e Geovana Quadros, fundadora da plataforma Mulheres Inspiradoras.

Sabe-se que é difícil alcançar a igualdade e empoderar mulheres e meninas sem ações de políticas públicas e empresariais. Por isso, a parceria é uma união de forças com o objetivo de fortalecer a inclusão de gêneros na economia. A fundadora da plataforma, Geovana Quadros, acredita que criar mecanismos e oportunidades para essas lideranças se conectarem, pode abrir mais espaço para líderes femininas.

E é esse também o caminho que a representante adjunta da ONU Mulheres no Brasil, Ana Carolina Querino, acredita ser necessário para reduzir as desigualdades que ainda existem entre homens e mulheres no mundo do trabalho. "O empoderamento econo?mico das mulheres passa pelo acesso a? igualdade de oportunidades e reconhecimento de potencialidades. Termos mais mulheres em cargos de lideranc?a em grandes corporac?o?es significa uma mudanc?a estrutural urgente e necessa?ria quando pensamos em representação, mas também demonstra o potencial que estas mulheres podem ter para promover outras mudanças estruturais necessárias na vida de outras mulheres e na sociedade como um todo."

Nesse movimento de "uma sobe e puxa a outra", quem ganha somos todos e todas nós.

Amanda Noventa escreve sobre o papel da mulher em diversos lugares do mundo. Acompanhe pelo instagram @amandanoventa