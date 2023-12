Anguilla: paraíso a ser descoberto pelos brasileiros

Anelise Zanoni*

A pouco mais de 20 minutos para o avião pousar, um cenário azul neon começa a aparecer na janela. Do alto, uma mescla de tons surge no mar junto com recifes de corais e ilhas. É o indicativo que estamos próximos a um paraíso quase isolado no Caribe.

À medida em que o avião se aproxima, áreas verdes e uma ilha praticamente vazia desponta: estamos aterrissando em Anguilla.

Pertencente ao caribe britânico, esse país com cerca de 15 mil habitantes é um verdadeiro refúgio ainda pouco conhecido pelos brasileiros. É o tipo de destino que, quando falamos alguma coisa, todo mundo franze a testa e pergunta: mas onde fica?

Uma pena os brasileiros ainda não terem descoberto Anguilla, mas talvez seja uma questão de tempo, pois celebridades brasileiras como a influencer Camila Coelho e os artistas Cleo Pires e Caio Castro já apareceram por lá.

Localizado a cerca de 25 quilômetros da famosa ilha de São Martinho (onde está Saint Martin e Sint Maarten), Anguilla faz o tipo low profile. Recebe celebridades e milionários o ano inteiro, mas proíbe a chegada de paparazzis para priorizar a privacidade, o romance e as belas paisagens. É um daqueles lugares em que é possível "ficar em paz".

O estilo tímido e exclusivo atrai principalmente norte-americanos, que investem em grandes casas de veraneio. É comum em um passeio de barco ou lancha ver mansões de famosos com jardins de grandes proporções e com vista para o mar.

Apesar do estilo low profile de Anguilla, por lá, a natureza é extravagante. É sedutora, atraente e faz com que a gente não queira ir embora. Afinal, areia branca e fininha, mar azul turquesa e temperatura que beira os 30 graus são sempre uma combinação perfeita!

Com 33 praias públicas de areia branca, 5 ilhotas e mar quase sempre azul, Anguilla orgulha-se não só por sua beleza, mas pela força hoteleira de luxo. Resorts cinco estrelas com suítes presidenciais, vilas privativas chegando a custar até 10 mil dólares por dia, e hotéis boutique se espalham pela ilha. Entre as marcas famosas estão Four Seasons e Belmond.

Luxo pé na areia

O luxo, porém, vai além dos hotéis e está também na simplicidade e na exclusividade. As ruas e estradas são estreitas, de mão inglesa e geralmente repletas de mata nativa. No total, percorre-se o país com 45 minutos de viagem de carro e você encontrará no máximo seis semáforos em todo o país.

No percurso, é comum deparar-se com uma variedade de iguanas, além de cabras e bodes pastando ou até mesmo vivendo como animais de estimação - alguns anguilanos contam que os animais vieram junto com a imigração francesa e foram se espalhando pelo pequeno território.

Não há grifes de luxo no centro, e as lojas mais elaboradas estão geralmente dentro dos hotéis. Afinal, quem precisa ficar ostentando, não é mesmo?

E, quando o assunto é gastronomia, para quem gosta de comer bem, Anguilla orgulha-se dos produtos do mar e tem restaurantes de excelência, principalmente nos grandes hotéis. Os empreendimentos têm cardápio com peixes frescos, como o mahi mahi, e lagostas saborosas pescadas na orla. Aliás, as lagostas são servidas como prato do dia a dia, tamanha a fartura.

Por falar em gastronomia, quase todos os produtos precisam viajar até a ilha, já que o terreno arenoso não é propício para a agricultura, o que deixa os valores um pouco caro para quem ganha em real brasileiro - em média 35 a 40 dólares o prato.

Saiba mais

A Ilha

De colonização britânica, Anguilla é uma pequena ilha onde vivem cerca de 15 mil habitantes. A população fala inglês e quase todos os estabelecimentos têm o dólar como moeda local.

Imigração

Brasileiros precisam apenas de passaporte válido para entrar na ilha. O visto de 30 dias é concedido na hora da imigração, geralmente simpática com os turistas que desembarcam. Não é preciso vacina de febre amarela.

Como chegar na ilha

Sete companhias áreas desembarcam em Anguilla. Porém, para os brasileiros há duas opções mais fáceis de chegar à ilha.

A American Airlines é a mais cômoda, pois os voos partem de Miami e, em cerca de três horas, você desembarca em Anguilla. O avião, um Embraer, desembarca com cerca de 90 passageiros. Porém, é preciso ter visto americano para fazer a conexão nos Estados Unidos.

Há ainda a possibilidade de voar pelo Panamá com a Copa Airlines. Neste caso, o desembarque ocorre na Ilha de São Martinho e é preciso tomar um barco até Anguilla. O hotel Aurora Resort & Golf Club tem serviço exclusivo de voo charter e tem voos do estado de Nova York para a ilha.

Para mais informações sobre Anguilla, entre no site oficial do destino.

Saída da Ilha

Na hora de se despedir da ilha os turistas devem pagar uma taxa de 28 dólares. O pagamento deve ser feito em dinheiro ou no cartão de crédito.

