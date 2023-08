Hospedagens únicas em Gramado (RS): hotéis investem em quartos temáticos

Por ANELISE ZANONI*

Um dos principais destinos de férias do Brasil, Gramado (RS), na serra gaúcha, usa a criatividade para oferecer hospedagens únicas na cidade.

Além de incluir espaço kids, atendimento especializado para crianças e áreas de lazer geralmente com piscinas aquecidas e monitores, muitos hotéis transformaram quartos em experiências exclusivas dedicadas aos pequenos.

Neste novo e fascinante modelo, o storytelling é a peça mágica. Geralmente os quartos temáticos contam com histórias por meio da decoração, têm espaços lúdicos e, muitas vezes, até mesmo a visita de personagens fofos.

Os espaços são charmosos, coloridos e decorados com temas diferenciados. Agradam não somente os pequenos hóspedes como também a família inteira, que pode se beneficiar de um espaço totalmente decorado e cheio de diversão, charme e magia!

Entre os empreendimentos com suítes temáticas estão os hotéis Alpestre, Bertoluci, Casa da Montanha, o recém inaugurado Chocoland e o Laghetto Gramado. Além disso, no próximo ano, está prevista a abertura do hotel da Criamigos, famosa loja de ursos de pelúcia personalizados. O novo empreendimento promete ser o primeiro hotel exclusivamente feito para crianças!

Veja a seguir o que cada um deles oferece para você

Hotel Alpestre

Neste hotel renovado, uma dupla de renas recebe os visitantes em dois quartos temáticos. As famílias podem se hospedar no quarto do Alceu e da Lola, que tem um ambiente temático e mágico. São duas unidades no hotel com esta proposta.

A decoração remete à casa da dupla e a surpresa começa assim que o hóspede abre a porta. No quarto há objetos que incluem fotos, peças de roupas e brinquedos, todos supostamente esquecidos pelas renas.

Entre os mimos, estão um enxoval todo personalizado, roupões fofinhos que as renas emprestam para usar durante a hospedagem e chinelinhos que podem ser levados para casa.

Um dos momentos mais encantadores é a visita de Alceu e Lola. Ambos agendam um encontro por telefone com os pequenos hóspedes. No dia seguinte, eles aparecem no quarto para dar um bom dia e um abraço apertado nos pequenos hóspedes.

Além do quarto especial, o hotel está com áreas temáticas para crianças, como uma brinquedoteca inspirada nos personagens Alceu e Lola e espaço para os pequenos na piscina térmica.

O Hotel Alpestre fica na Rua Leopoldo Rosenfeld, 67, no Bairro Planalto.

Hotel Bertoluci

Para famílias em busca de experiências diferenciadas, uma das principais atrações temáticas do hotel é o Quarto Navio, que é voltado para famílias com crianças e simula uma experiência a bordo de um navio em alto mar.

Amplo e com dois ambientes, a suíte com temática náutica também se baseia no storytelling. A experiência começa logo na entrada: um grande livro sai da porta e conta a história da família proprietária.

As paredes lembram o alto mar e é possível subir até um mirante, atravessar uma ponte que se mexe para chegar até o escorregador que leva ao mar de bolinhas nas cores cores e branca!

A cama das crianças pode ser acessada por uma escada, onde eles dormem protegidos pelas redes de pesca.

Há também surpresas para os pequenos hóspedes, como um polvo no banheiro, luminárias de tentáculos, baús e tesouros perdidos. A equipe do hotel deixa alguns mimos para os hóspedes procurarem ao longo da estada!

O Hotel Bertoluci fica na Avenida das Hortênsias, 5532, no Centro de Gramado.

Hotel Casa da Montanha

Uma experiência de inverno, no meio de montanhas e paisagens, une-se ao tracidional conceito de hospedagem sofisticada do Hotel Casa da Montanha.

Entre as elegantes suítes está a hospedagem temática no Loft Hortênsias, que traz decoração provençal e charmosas lareiras elétricas para aquecer nos dias mais frios.

Os quartos parecem um chalé e combinam decoração leve e detalhes como roupões fofinhos, chinelos e atendimento especializado.

O Casa da Montanha também trabalha com outras suítes especiais, que proporcionam uma hospedagem mais sofisticada, com quartos equipados com produtos L'Occitane, hidromassagem e mini bar cortesia.

Para quem viaja com crianças, o hotel tem acomodações bem amplas. Alguns quartos têm vista para a cidade e outros para o bosque. Na temporada de Natal, o hotel trabalha com projeto temático e também transforma algumas suítes em experiências únicas de hospedagem.

O Hotel Casa da Montanha está na Avenida Borges de Medeiros, 3166, no Centro de Gramado.

Chocoland Gramado Hotel

O mundo saboroso e aromático do chocolate é o tema deste hotel inaugurado em junho de 2023. O Chocoland Gramado Hotel apresenta diversas suítes inspiradas no tema do chocolate e que levam nomes como suíte Trufa, Choco Blanc, Chocolover e Chocólatra. Cada um dos quartos tem tema e decoração próprios.

A ambientação dos quartos traz desde simulações de embalagens de bombons nas almofadas e na cama e até cômodos e mesas com desenhos de chocolates.

Além dos quartos especiais com a temática do chocolate, o hotel também tem os quartos Espumante e Vinho Tinto, inspirados nas bebidas típicas da Serra Gaúcha.

O Chocoland Hotel Gramado está na Avenida Borges de Medeiros, 4877.

Hotel Laghetto Gramado

Inspirado no famoso e simpático castorzinho símbolo do hotel, o acampamento do Sr. Laghettinho traz cinco opções de hospedagem decoradas e prontas para receber toda a família!

Cada apartamento tem um nome próprio e simula uma experiência diferenciada.

Tem o Aventura na Selva, a Cabana do Castor, a Toca do Castor e a Mini Floresta, disponível em dois apartamentos. Os quartos são coloridos, charmosos e tem até opções de brinquedos para as crianças se divertirem. Entre os atrativos, tem beliche em forma de jeep, camas dentro de barracas, piscina de bolinhas com escorregador e borda infinita, telas suspensas para brincadeira, casa de madeira para brincadeira e banheira imitando o lago e telas nas alturas para brincadeiras.

As suítes ficam no quinto andar do Hotel Laghetto Gramado, em uma ala própria, totalmente tematizada e com uma hospedagem diferenciada, lúdica e muito divertida!

O Hotel Laghetto Gramado está na Avenida Borges de Medeiros, 1700, no bairro Planalto.

** Sou jornalista de turismo, moro no Rio Grande do Sul e viajo profissionalmente pelo mundo. Convido você a me acompanhar também no Instagram @Travelterapia e também no meu site de viagens.