San Antonio: por que a cidade que fica na fronteira mexicana é uma joia escondida no Texas

Anelise Zanoni

Nos últimos anos, o estado norte-americano do Texas se transformou em destino de milhares de brasileiros devido a grandes eventos como South by Southwest Festival (SXSW) e City Limits Music Festival. São diversos grupos desembarcando por lá em busca de inovação, música e muita cultura. Porém, a menos de 130km de distância da agitada Austin, está um local precioso que, aos poucos, ganha a atenção dos brasileiros: a vibrante e simpática cidade de San Antonio.

Passeios de barco são comuns na cidade | Foto: Anelise Zanoni

Moderna e pulsante, San Antonio é uma mescla da cultura norte-americana e mexicana em um único local. Tem boa parte da população bilingue (estima-se que sejam 38% das pessoas), uma gastronomia de alto padrão e uma vida intensa em diferentes planos. Na área central, tem prédios modernos, grandes lojas e, ao mesmo tempo, patrimônios que contam um pouco sobre a história do país, como é o caso de Alamo.

Abaixo do nível da cidade e às margens do rio, está River Walk, uma interessante rota pavimentada de 24 quilômetros onde é possível passear e encontrar lojas, restaurantes, hotéis, obras de arte e atrações turísticas pelos caminhos arborizados.

Um pouco da cultura mexicana em San Antonio

É uma verdadeira "joia escondida", como revela Jenna Saucedo-Herrera, chairman do Visit San Antonio e Presidente e CEO do Greater SATX, agência de desenvolvimento econômico e turístico da Grande San Antonio.

Por conta de tantas atrações, do potencial turístico e da estrutura para grandes eventos, a cidade anda a passos largos para atrair novos visitantes. Parte dessa estratégia foi vista no final de maio, quando a cidade recebeu o evento IPW, maior feira de turismo dos Estados Unidos, organizada pela US Travel Association. Na época, milhares de representantes do turismo norte-americano e mais de 500 profissionais de imprensa do mundo se reuniram em San Antonio para falar sobre turismo, novas tendências e divulgar produtos deste mercado que só cresce após a pandemia.

"Nossa ideia é trazer o mundo para San Antonio. Fazemos isso por meio de divulgação direta para o turismo, mas também por meio de convenções de negócios. O IPW foi a maior oportunidade de destacar San Antonio e convidar o mundo nos conhecer", revela Jenna.

Alamo é um dos destaques da cidade | Foto: Anelise Zanoni

Os resultados do aumento do número de turistas na cidade devem ser vistos a médio prazo, porém, San Antonio já está muito bem estruturada para receber cada vez mais visitantes. Por isso, selecionamos alguns pontos turísticos para você conhecer esse lugar encantador.

O que visitar em San Antonio, no Texas

Localizada na fronteira com o México, San Antonio é a segunda maior cidade do Texas e é uma das mais antigas dos Estados Unidos. Seu nome é uma homenagem ao famoso Santo Antônio, de Portugal. São muitas possibilidades de passeios e descobertas na cidade. Listamos algumas:

Passeios para sentir a atmosfera multicultural da cidade

San Antonio mistura o moderno e o antigo, o norte-americano com o estilo latino. Por isso, há atrações diferenciadas para entender e se apaixonar por este jeito eclético. São elas:

River WalkÉ uma das principais atrações e faz parte de um passeio público e gratuito, que é feito ao longo do rio San Antonio, no centro da cidade, e que pode ser explorado a pé ou de barco. Pelo percurso de 24 quilômetros, os turistas passeiam e encontram restaurantes, lojas, cafés, bares e galerias de arte. O gostoso é justamente se surpreender com o que aparece pelo caminho: você encontrará obras e arte e até uma estátua de Santo Antônio!

Estátua de Santo Antônio na River Walk | Foto: Anelise Zanoni

Um dos passeios mais tradicionais de se fazer por ali é de barco, pela empresa Go Rio.

Eles oferecem diferentes tipos de passeios, com opções de roteiros narrados por um guia, que fornece informações sobre a história, cultura e arquitetura da região durante o trajeto. Os barcos da empresa são bem confortáveis e projetados para proporcionar uma experiência agradável aos passageiros, com opções de assentos ao ar livre e cobertos.

Passeio do Go Rio é imperdível

The Alamo

Uma das coisas mais lindas de San Antonio é a riqueza histórica, muito relacionada às conquistas dos Estados Unidos e aos mexicanos. O Alamo é uma atração turística e histórica, que simboliza toda a história de San Antonio. Foi neste local que, em 1836, ocorreu a Batalha do Alamo, e o ponto turístico guarda áreas restauradas, museu com artefatos, artes e documentos que retratam essa época.

Alamo une cultura e história dos Estados Unidos

O complexo do Alamo tem uma igreja original e oferece visitas guiadas gratuitas, que são conduzidas por voluntários que fornecem informações detalhadas sobre a história e os eventos que ocorreram ali. O local tem ainda um museu completo e é uma ótima opção para quem gosta de história e deseja aprender sobre os marcos históricos e o espírito resiliente que fizeram parte da trajetória do Estado do Texas.

La Villita

O La Villita é uma charmosa área histórica localizada no centro de San Antonio e que conta um pouco sobre a história da independência do Texas. É um ponto turístico lindo e que você pode visitar a partir de uma caminhada pela River Walk.

Em estilo que lembra construções mexicanas, La Villita atrai tanto moradores locais quanto turistas interessados em explorar as lojinhas, galerias, restaurantes e eventos culturais. É um local encantador para explorar a cultura, a arte e o patrimônio da cidade, além de ser perfeito para mergulhar na história da cidade, apreciar a arte e cultura local.

The Saga

Ainda na parte histórica da cidade, você pode apreciar um espetáculo de som e luz na fachada da Catedral de San Fernando, no centro de San Antonio.

Projeções de luz são feitas na igreja | Foto: Anelise Zanoni

The Saga é uma exibição que combina vídeo, luzes coloridas e música para contar a história da cidade de forma única e cativante. A exibição é feita na própria igreja e conta a história da cidade de San Antonio, desde suas raízes indígenas até os eventos históricos mais importantes, como a Batalha do Alamo e a Revolução do Texas. Além disso, o espetáculo também destaca figuras importantes da história de San Antonio e celebra a cultura diversificada da cidade.

A exibição é gratuita e dura cerca de 24 minutos. Ela é projetada em um loop contínuo, ou seja, as pessoas podem sair a qualquer momento durante a exibição.

Torre das Américas

No coração da River Walk, a Torre das Américas é um observatório localizado no Hemisfair Park. Ela é uma das atrações mais conhecidas da cidade e oferece uma vista linda e panorâmica da região. A torre tem um design moderno e elegante, com uma plataforma de observação circular no topo e um restaurante giratório.

Torre das Américas permite vista panorâmica da cidade

Jardim Japonês

Localizado no Brackenridge Park, o jardim é conhecido pelas belas paisagens, arquitetura e elementos decorativos que refletem a tradição japonesa. Tem lindas paisagens, esculturas, lanternas, pontes peculiares, cachoeiras, riachos, lagos e uma grande variedade de plantas e flores típicas da cultura japonesa.

Além disso, também abriga uma casa de chá tradicional japonesa, onde os visitantes podem desfrutar de chá verde e outras bebidas.

Aztec Theater

O Aztec Theatre é um teatro e local de entretenimento que fica no centro de San Antonio. É conhecido principalmente pela fascinante arquitetura e história riquíssima, além de ser um importante local cultural na cidade.

O Aztec Theatre é usado como um espaço de entretenimento ao vivo, com muitos shows e eventos como concertos musicais, apresentações de comédia, performances teatrais e eventos especiais.

Witte Museu

O Witte Museum é um dos principais museus de San Antonio e conta a história da região do sul do Texas e do Estado, com detalhes que abrangem desde a pré-história até os tempos modernos. O museu abriga uma variedade de exposições que exploram a história natural, cultural e histórica da região, além de apresentar artefatos indígenas, fósseis, exposições sobre a cultura dos povos nativos americanos, a história do Texas, a vida no Velho Oeste e muito mais!

As crianças vão amar o encontro com dinossauros e as exposições temáticas do museu!

Passeios pela gastronomia da cidade

Culinária mexicana, tradicionais churrascos texanos e muitas bebidinhas fazem parte do cardápio de San Antonio, que é considerada pela UNESCO uma Cidade de Gastronomia Criativa e um dos mais importantes destinos gastronômicos do mundo. Para conhecer um pouco mais sobre o tema, selecionamos alguns pontos turísticos.

Culinária tem raízes mexicanas | Foto: Anelise Zanoni

Pearl District

Se você gosta de gastronomia e lazer ao livre, vai amar o Pearl District. O bairro faz menção à cervejaria Pearl Brewery e foi todo revitalizado. Hoje é um destino moderno e elegante, com muitas lojas, restaurantes, hotéis, espaços de eventos e até mesmo moradias.

Para quem curte uma boa comida, o Pearl District se destaca pela variedade gastronômica, com muitas opções de restaurantes e cafés com pratos deliciosos e diversificados, que oferecem desde a cozinha regional do Texas até opções internacionais. A maioria dos restaurantes é organizada em uma área tipo food hall. É um ótimo lugar para saborear uma deliciosa comida e experimentar pratos únicos e criativos!

Historic Market Square

Maior mercado mexicano dos Estados Unidos, o Historic Market Square é uma verdadeira celebração à cultura mexicana.

Animado e festivo, é um dos principais atrativos turísticos da cidade e reflete a rica herança mexicana e texana de San Antonio, por isso é repleto de lojinhas, barracas e vendedores que oferecem uma variedade impressionante de produtos, como artesanatos mexicanos, cerâmicas, joias, roupas, chapéus, brinquedos e muitos outros itens exclusivos.

Claro que uma das atrações mais populares do mercado é a deliciosa comida tex-mex e mexicana, que é oferecida nos restaurantes e barracas de comida. Há uma variedade muito grande de pratos, como tacos, enchiladas, chiles rellenos, tamales e outras iguarias autênticas.

Passeios pelos parques de diversão

Para as famílias com crianças, San Antonio também conta com atrações muito divertidas e animadas para curtir com os pequenos.

Legoland

O Legoland Discovery Center é um parque temático inspirado nos brinquedos LEGO. Tem uma variedade de atividades e atrações temáticas e interativas que menção às famosas e coloridas peças de construção. Também tem exibições de filmes 4D com temas Lego, passeios e lojas de produtos.

Uma das principais atrações é o Miniland, onde os visitantes podem encontrar réplicas de construções históricas e locais famosos de San Antonio e outros lugares do mundo, todos construídos com peças Lego em miniatura.

Six Flags

O Six Flags Fiesta é um parque temático completo para quem busca muitas aventuras, diversão e entretenimento. Tem montanhas-russas, atrações aquáticas, espetáculos teatrais, shows ao vivo e áreas temáticas que oferecem uma experiência riquíssima e cheia de aventuras para os visitantes.

Além disso, o Six Flags também possui uma ampla variedade de atrações emocionantes, desde montanhas-russas de alta velocidade até brinquedos para crianças, o que garante diversão para todas as idades.

Sea World

Para quem gosta de diversão completa, o SeaWorld San Antonio é um parque temático e zoológico marinho. Lembra muito os parques de Orlando e da Califórnia. Em San Antonio é uma das atrações mais populares da cidade, com atrações marinhas, entretenimento ao vivo, montanhas-russas e emocionantes shows com animais marinhos.

* Sou jornalista de turismo, moro no Rio Grande do Sul e viajo profissionalmente pelo mundo.

**A viagem a San Antonio foi feita no final de maio de 2023, a convite da U.S. Travel Association's IPW