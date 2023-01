Cerveja de raiz em território nacional

Elas até se orgulham de seguir a famosa Lei da Pureza que um certo duque Guilherme IV criou lá na Baviera, no século 16, para padronizar a fabricação de cerveja na Alemanha, pátria da bebida. Mas as nossas cervejarias artesanais, cada vez mais numerosas e diversas, fazem isso com jeito autenticamente brasileiro. O que significa que à mistura de água, malte de cevada e lúpulo da receita original estabelecida pelo duque (e fermento, que veio depois), várias delas incorporam ingredientes para acrescentar sabores novos. E o jeito mais interessante de provar tais sabores é mesmo in loco. Nas visitas às microcervejarias é possível caminhar entre os tanques, ouvir explicações sobre o processo de fabricação e depois se refestelar com goles das especialidades de cada casa. Veja opções para visitar em quatro Estados no País.