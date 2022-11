Confira preços e datas dos cruzeiros musicais que zarpam nesta temporada

Publicidade





WS Onboard - internacional

Wesley Safadão terá o primeiro navio internacional de um artista brasileiro com o MSC Seaside entre os dias 10 e 13 de julho de 2023. A rota passará por Port Canaveral, Ocean Cay, Nassau até retornar a Port Canaveral.

Além disso, a novidade conta com uma ilha projetada da MSC Cruzeiros nas Bahamas, onde o cruzeiro fará uma parada para um show de Safadão. Sem definição até o momento desta publicação, o local deve possuir diversas praças e outras atrações para o público.

As atrações ficam por conta de Ludmilla, Zé Neto & Cristiano, Bell Marques, Léo Santana, Murilo Huff, Eric Land, Marcynho Sensação, Tirullipa, Dubdogz.

Os pacotes ainda disponíveis custam entre R$ 4 mil e R$ 10,1 mil por pessoa. Ingressos podem ser comprados aqui.





Continua após a publicidade





Navio Cabaré

No MSC Fantasia, ocorre o Navio Cabaré entre os dias 27 e 30 de novembro com embarque e desembarque em Santos, no litoral de São Paulo. A rota é indefinida.

A diversão fica por conta de Leonardo, Bruno & Marrone, Raça Negra, Roberta Miranda, Edson & Hudson, Teodoro & Sampaio, Munhoz & Mariano, Luccas Fernandes, Yasmin Santos, Ana Clara.

Os valores das cabines disponíveis variam entre R$ 7,3 mil a R$ 10,7 mil por pessoa. A compra pode ser realizada neste site.









Continua após a publicidade

Zezé di Camargo e Luciano

A dupla Zezé di Camargo e Luciano sai de Santos, em São Paulo, com seu cruzeiro da MSC Fantasia no dia 3 de dezembro e volta no dia 6. A rota é indefinida.

Para acompanhá-los no line-up do festival, Chitãozinho & Xororó, Almir Sater, Edson & Hudson, César Menotti & Fabiano, Gian & Giovani, Matogrosso & Mathias e Luccas Fernandes.

Os preços da segunda edição do cruzeiro da dupla variam entre R$ 3,9 mil e R$ 9,2 mil por pessoa. As cabines podem ser compradas aqui.









Alexandre Pires

Continua após a publicidade

Na segunda edição, o cruzeiro de Alexandre Pires, também da MSC Fantasia, sai de Santos, em São Paulo, no dia 9 de dezembro e retorna no dia 12. A rota é indefinida.

Atrações como Zeca Pagodinho, Seu Jorge, Raça Negra, Jota Quest, Vini Netto acompanham o cantor no festival flutuante.

Os fãs podem adquirir as cabines ainda disponíveis por valores entre R$ 3,8 mil e R$ 8,5 mil, por pessoa, neste site.









Navio Gloob

A criançada pode desfrutar dos festivais no mar no MSC Fantasia com saída de Santos, em São Paulo, entre os dias 12 e 15 de dezembro. A rota do cruzeiro infantil Navio Gloob é indefinida.

Continua após a publicidade

As atrações contam com Luccas Neto, Larissa Manoela, Sienna, Vitor Kley e Melim. Além disso, também tem experiência diária com personagens da série Bugados, Miraculous, D.P.A e atividades de monitoria para crianças de 4 a 13 anos.

Os valores das cabines variam entre R$ 3,5 mil e R$ 10,8 mil por pessoa e os ingressos podem ser adquiridos aqui.









Daniel 40 anos: Um Mar de Amor

O cantor Daniel comemora 40 anos de carreira entre 15 e 18 de dezembro no MSC Fantasia. Com embarque em Santos, em São Paulo, a rota é indefinida.

Atrações como Roupa Nova, Zé Neto e Cristiano, José Augusto, Fábio Jr., Mauricio Manieri, Lucas Fernandes e Jon Secada também tocarão no evento.

Continua após a publicidade

As cabines podem ser adquiridas a partir de R$ 3,9 mil - os preços chegam a R$ 12 mil por pessoa. Compre aqui.









Gusttavo Lima - Buteco Em Alto Mar

Gusttavo Lima também tem o próprio cruzeiro. O Buteco em Alto Mar sai no Costa Firenze no dia 16 de dezembro de 2022, de Santos, em São Paulo, e desembarca no dia 20 no mesmo local. O roteiro ainda não está definido.

Além do cantor, as atrações contam com shows de Xand Avião, DUBDOGZ, Maiara e Maraísa, Matheus e Kauan, Zé Vaqueiro, Nattan, É O Tchan.

As cabines disponíveis podem ser adquiridas por valores entre R$ 5,5 mil e R$ 8,6 mil por pessoa. As vendas ocorrem no site oficial da embarcação.

Continua após a publicidade









Navio da Xuxa - O Mundo dos Sonhos

O Navio da Xuxa - O Mundo dos Sonhos, da MSC Fantasia, está com saída marcada para 24 de março de 2023, do porto de Santos, em São Paulo, com desembarque no dia 27. A rota é indefinida.

Além do aniversário da apresentadora, as atrações envolvem o Xou da Xuxa e Programa da Xuxa.

Os preços das cabines variam de R$ 3,5 mil a R$ 14,3 mil por pessoa. A compra é realizada no site oficial do cruzeiro.









Chilli MOB Cruise

O Chilli MOB Cruise ocorre entre os dias 31 de março e 3 de abril no navio da Costa Favolosa. Com saída marcada em Santos, no litoral de São Paulo, o cruzeiro pretende passar por Ilha Bela e no porto do Rio de Janeiro.

Artistas como Marina Sena, Xamã, Chemical Surf, Rooftime, Illusionize, Santti, Ashibah, Sevek e Liu também se apresentarão no evento. Além de Carol Seubert, Ashibah, Amine Edge & Dance, Chemical Surf, Caramelo Dogs, Darick György.

Os ingressos podem ser comprados aqui entre valores de R$ 4,3 mil a R$ 11,5 mil por pessoa nas cabines disponíveis.









Navio Luan

Entre os dias 10 e 13 de março de 2023, ocorre o cruzeiro de Luan Santana no MSC Fantasia, com saída marcada de Santos, em São Paulo. A rota é indefinida.

O line-up do festival conta com a participação de Maiara e Maraísa, Zé Neto e Cristiano, Jet Lag, Gustavo Mioto, Marcos e Belutti, EME, Vini Netto.

Os preços das cabines disponíveis variam entre R$ 3,9 mil e R$ 10,8 mil por pessoa. As aquisições podem ser feitas no site oficial do cruzeiro.









Só Track Boa - Never Stop Dancind

No MSC Fantasia, o Só Track Boa ocorre entre os dias 31 de março e 3 de abril de 2023 com embarque em Santos, em São Paulo. A rota é indefinida.

Sem as atrações divulgadas até o momento desta publicação, os valores das cabines variam entre R$ 3,4 mil a R$ 14,3 mil por pessoa. Os ingressos podem ser adquiridos neste site.





Dançando A Bordo

Com o Costa Firenze, a 18ª edição do Dançando A Bordo sai de Santos, em São Paulo, no dia 12 de março de 2023. O trajeto passa por Rio de Janeiro, Salvador e Ilhéus até retornar ao ponto de partida no dia 19.

Com o coreógrafo e dançarino Carlinhos de Jesus, o cruzeiro temático oferecerá mais de 150 atividades extras. Entre elas, aulas de tango, samba pagode, soltinho, merengue, sertanejo, bolero.

À noite, as festas Noite do Branco, Carnaval, Luau do Zouk, Revival Party, Festa de Lampião e Maria Bonita contarão com dançarinos para ajudarem os passageiros a melhorarem os passos.

Os valores custam a partir de R$ 3 mil por pessoa e podem ser adquiridos pelo site da Costa Cruzeiros ou do Costa Extra, exclusivo para agências de viagens.