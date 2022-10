Conheça a rota de 2.800 km que cruza 17 parques no Chile

Continua após a publicidade

Localizada na Região dos Lagos, no Chile, a Patagônia Verde possui lagos, rios e é cercada de montanhas e vulcões. E neve. Muita neve. Essa umidade cria um ambiente muito especial, diferente de outra referência conhecida na região, o Parque Nacional de Torres del Paine. Uma junção de interações naturais, que mantém florestas milenares, sempre verdes, e com a chegada do inverno, com seus topos nevados.

É nesta região também que se inicia o trajeto para quem quer fazer a Rota dos Parques da Patagônia, criado pelo governo chileno em parceria com a iniciativa privada. Para conhecer em detalhes, também foi criado o Passaporte da Rota, no qual o viajante pode ir carimbando em cada um dos 17 Parques Nacionais que compõem a rota de 2.800 quilômetros, que cruza um terço do território chileno e conserva uma beleza única no mundo.

O início desta jornada é a partir de Puerto Montt, pela Carretera Austral. Até o sul do Chile, serão mais de 60 comunidades que o viajante vai atravessar. Dessa forma, ele pode ter a experiência de provar sabores e a cultura regional. Cidades muito simpáticas servem de ponto de descasando ou pernoite para quem vai seguir o caminho dos Parques.

De rios para rafting a montanhas nevadas: roteiro de 2.800 km passa por paisagens diversas

Na Patagônia Verde se destacam Chaitén, Futaleufú, Yelcho e Palena. Todas estas cidades estão próximas de Parques Nacionais, que podem ser contemplados em diferentes atividades: de trekking até as geleiras a rafting pelos rios.

As atividades de aventura na natureza na região ficavam concentradas entre novembro a março. Agora, no entanto, o Serviço de turismo de Chile, além de muitas operadoras da região da Patagônia Verde, estão trabalhando para convidar viajantes a conhecer outras possibilidades no inverno.

Especialmente em 2022, foi uma alegria para brasileiros que nunca tinham visto neve: foi um inverno intenso e com grandes nevascas.

As caminhadas até os lagos por entre os bosques na região de Palena, onde mais neva nesta região, transforma a paisagem com árvores e montanhas brancas.

Outra atividade inesquecível é se jogar em um dos 12 caminhos do emblemático Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins. O ponto de saída para o local pode ser a cidade de Chaíten ou Futaleufú.

Em quatro dias, o saldo de visitação foram dois parques, três cidades e muita cultura patagônica nas comunidades visitadas.

Como chegar?

Iniciativa da Rota dos Parques foi criada para ampliar o período de visitação na região também para os meses mais frios

De avião: a partir da capital Santiago do Chile para Puerto Montt.

Duração: 2h30min.

A partir de Puerto Montt também é possível voar para outras cidades da região, como Chaitén, ou seguir pelo trajeto bimodal intercalando trechos marítimos e terrestres. Uma viagem que pode durar dez dias.

A viagem de Santiago do Chile a Puerto Mont pode ser realizada de carro (duração média de 10h) e, também de ônibus (cerca de 12h).

Para saber mais:

Rota dos Parques: www.pasaporte.rutadelosparques.org/.

Parques da Patagônia Chilena: www.rutadelosparques.org/.

Sobre a região: www.patagoniaverde.org/.

Parque Pumalin Doulas Tompkins: O Parque conta com estrutura de alojamento, camping, restaurante, circuitos de trilha e zona de piquenique. Para mais informações e reservas: https://www.rutadelosparques.org/en/parque-nacional-pumalin-douglas-tompkins/

Carretera Austral

Também é possível seguir viagem de carro pelos 2.800 km da rota, pela lendária Carretera Austral, que vai de Puerto Montt a Villa O’Higgins, passando pelos 17 parques da região.

Como conseguir o passaporte da rota?

Para obter o passaporte da Rota dos Parques o viajante tem que preencher um formulário de registro cujo acesso se dá a partir de um QR Code presente em qualquer um dos locais de retirada. O passaporte será entregue após a apresentação do e-mail de confirmação do preenchimento dos dados ao guarda-parque local.

Locais de retirada:

Los Lagos

Parque Nacional Alerce Andino (Escritório de Administração Setor Correntoso).

Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins (Escritório de Administração Setor Amarelo)

OIT Puerto Montt (Antonio Varas 415, esquina San Martín, Puerto Montt. Seg - Dom de 9h a 13h30 e de 14h30 a 18h)

En Aysén

Oficina Regional Sernatur Coyhaique

Parque Nacional Cerro Castillo - Setor de administração (Laguna Chiguay) - CONAF Villa Cerro Castillo – Segunda a Sexta 8h30 a 13h e de 14h a 17h30

Magallanes

OIT Punta Arenas Segunda a Sexta de 9h a 11h

OIT Puerto Natales (Pedro Montt 19. Segunda a quinta de 9h – 12h30 / 15h a 17h) Viernes 9h – 12h30/ 15h – 16h)

Parque Nacional Torres del Paine (Oficina administrativa Sector Portería Serrano)