Cruzeiro literário terá programação apenas com mulheres

Uma imersão em literatura e cultura em meio ao Amazonas. Com essa proposta, o cruzeiro Navegar É Preciso, uma parceria entre a Livraria da Vila e a Auroraeco Viagens, chega à suas 12ª edição em 2023. A novidade, desta vez, é uma programação apenas com convidadas mulheres. O evento ocorre entre os dias 1º e 5 de maio, com partida e chegada do porto de Manaus.

Já estão confirmados nomes da literatura, da música e das artes, como a escritora e mestre em filosofia pela USP Andrea del Fuego; a jornalista e escritora Carla Madeira; a poetisa, atriz, cantora e escritora Elisa Lucinda; a escritora e médica psiquiátrica pela Unifesp Natalia Timerman; a escritora Thalita Rebouças; e a cantora, escritora, pesquisadora Fabiana Cozza.

A cantora Fabiana Cozza, uma das convidadas do Navegar É Preciso Foto: José de Holanda

Durante o evento, o navio Iberostar Gran Amazon cruza as águas do Rio Negro. Ao todo, são dois encontros literários por dia, mas como as participantes também estão embarcadas, é possível encontrar as convidadas ao longo de todo o cruzeiro.

Além das rodas de conversa, além de desembarques para conhecer atrações amazônicas. Estão programados, por exemplo, caminhada na mata, avistamento de botos cor-de-rosa, banho na Praia do Tupe, focagem de fauna noturna (como jacarés, aves e outros bichos), passeios de lancha por igarapés, entre outros. Os visitantes também terão a oportunidade de ver o encontro dos rios Negro e Solimões. Os preços começam em R$ 8.180 por pessoa, em cabine dupla, com refeições e passeios incluídos. Informações: navegarepreciso.org.