Mr Wong passeia entre China e Japão

O chef Victor Wong ficou famoso pela qualidade dos guiozas que aprendeu a preparar com a avó e vende no Panda Yá!, em Pinheiros. Agora ele partiu para uma empreitada mais ambiciosa, o Mr Wong, no Itaim. É um restaurante de cozinha asiática, com cardápio amplo (infelizmente disponível só com QR Code), bela adega à vista e um balcão de sushi. Fica no segundo piso de um edifício na Rua Joaquim Floriano, que tem também uma balada no térreo e um restaurante italiano no terceiro e último piso, todos do mesmo grupo.

Prato bao com cogumelo, um dos destaques do Mr. Wong. Foto: Luciana von Hertwig Ferraz Mesquita

A principal atração do salão é uma cerejeira carregada de flores brancas que se espalham pelo teto - é artificial, claro, mas faz um efeito bastante simpático no ambiente que contrasta as flores com paredes coloridas de acrílico e o retrato de uma japonesa feito com 14 mil pregos e 12 km de fios de nylon. A obra, herdada do restaurante que ocupava o imóvel anteriormente (TSen), está no Guinness Book.

O negócio ali é passear entre China e Japão e você pode fazer isso à la carte ou no almoço executivo, que tem preços excelentes e oferece boa escolha de entrada e prato. Para começar na China, pode-se optar entre dumpling de carne ou de peixe; bao de barriga de porco, rolinho primavera, salada caesar com frango satay e shissô frito ou salada da casa, que leva alface, macarrão frito e avocado. Como prato principal, frango kung pao; yakissoba de carne, salmão ao curry ou tofu com arroz frito e legumes. O preço é fixo: R$ 54.

O executivo japonês oferece crispy rice de salmão ou atum - esse prato, releitura de uma criação de Nobu para seus restaurantes nos Estados Unidos, é uma grande pedida, servido também à la carte. O arroz de sushi é frito e compactado, como uma torrada, e coberto com tartar de peixes: atum picante, salmão com raspas de limão e peixe branco com azeite defumado. Há também temaki e ussuzukuri (5 fatias) de salmão ou peixe branco com molho ponzu. Entre os principais, são três opções: chirashi; sushis (4 uramakis, 3 niguiris e 4 hossomakis); ou o combinado de sushi e sashimi. O menu japonês custa R$ 69.

À la carte, não deixe de pedir o toast de camarão. Montado como um katsu sando, vem com o pão de forma grelhado e quentinho, recheado com patê de camarão com shissô, cebolinha, aioli e pimenta togarashi (R$ 45). Também recomendo a berinjela ao missô, que chega com a pele bem fritinha e o miolo adocicado e macio (R$ 40). O peixe marinado no missô e assado é uma grande pedida, macio a ponto de dispensar o uso da faca, tem textura úmida e sabor muito delicado. Vem com arroz, repolho e nirá (R$ 75).

R. Joaquim Floriano, 295, 2.º andar. Abre de 2.ª a sábado, das 12h às 15h e das 19h à meia-noite. @mrwongrestaurant.