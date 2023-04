'A viagem era pautada por pacote. Hoje é a customização', diz presidente da Braztoa

Operadora é a que monta o pacote, vendido por ela mesma ou por uma agência. Desde que comecei a trabalhar como jornalista de viagem, em 2001, minha explicação era simples assim. Ainda pode ser válida, mas o papel desse tipo de empresa mudou de lá para cá. O que isso significa para você, viajante? Que o mercado deixou de trabalhar majoritariamente apenas com pacotes pré-formatados.

É o que me conta, nesta entrevista de domingo, Roberto Haro Nedelciu, presidente da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa), sobre as alterações no modo de viajar do brasileiro após 8 anos, período em que ele está à frente da instituição."A principal mudança veio no conceito de viagem que era pautado pelo pacote. Hoje, ele é apenas uma referência, porque o que as pessoas buscam é a real customização, por vivências e experiências que tenham diferencial, que sejam de alguma forma transformadoras. E que isso caiba no bolso delas. Nesse sentido, as operadoras de turismo estão cada vez mais oferecendo viagens personalizadas, com base nas preferências dos consumidores", explicou.

Itália, um dos países mais procurados por viajantes brasileiros em 2022 - Foto: Enit

De acordo com Roberto, as operadoras da Braztoa também notaram um outro forte movimento: os brasileiros vêm planejando mais viagens em grupo, seja de amigos ou em família. "Essa tendência é geral, para grandes e pequenos grupos, para viagens de todos os perfis."

A instituição divulgou nesta semana o Anuário Braztoa 2023, realizado em parceria com a empresa de consultoria Sprint Dados. O compilado de informações sobre o ano anterior sempre aborda o comportamento do turista e o contexto econômico nacional e internacional do segmento de viagens de lazer. A partir desta edição, tem também uma seção chamada Olhar Braztoa, com tendências sobre o viajante brasileiro.

Os dados mostraram que, dentro do Brasil, os viajantes preferiram os roteiros de média duração (51,6% dos embarques), entre 5 e 9 dias, e de curta (34%), abaixo disso. Já para o exterior, as viagens foram mais longas (41,7%), de 10 a 25 dias, e médias (39,4%). A maior parte dos passageiros das associadas tinha mais de 40 anos.

Viagens em alta para o exterior

Nem inflação, passagens aéreas caras e desvalorização do real em relação a outras moedas seguraram a vontade das pessoas de viajar; é a tal demanda reprimida tão falada ao longo da pandemia. Durante 2022, as associadas à Braztoa embarcaram 8,4 milhões de passageiros, faturando R$ 11,55 bilhões. Esse valor é 62,7% maior do que o de 2021 e se aproxima do faturamento de 2019, do qual está 23,5% abaixo.

Mais da metade (55%) da quantia veio do turismo internacional, responsável por R$ 6,3 bilhões de faturamento. É o melhor resultado das associadas, acima de todos os valores dos últimos 12 anos e superando em 3,2% o total de 2019 com viagens para o exterior. Dos 8,4 milhões de embarques, 3 milhões foram para o exterior; em 2021, foram 300 mil. Com muitas fronteiras reabertas e o avanço da vacinação contra a covid, o brasileiro viajou muito para o exterior no ano passado. Ah, nunca é demais lembrar da dose de reforço da vacina, para seguirmos na recuperação da nossa vida, independentemente de turismo.

Em 2022, os países mais buscados pelos brasileiros nas associadas à Braztoa foram Estados Unidos, Portugal, Itália e Egito. Quanto aos continentes, a Europa voltou a ter protagonismo, com 37,71% dos passageiros. Em seguida, praticamente empataram as viagens para América do Sul (15%), América do Norte (14,7%) e América Central e Caribe (13,3%), e a Ásia respondeu por 11,3% - África e Oceania tiveram 6% e 2% dos embarques, respectivamente.

Mais passageiros dentro do Brasil

O faturamento com as viagens internacionais pode ter sido maior, devido ao valor dos produtos, porém o número de passageiros se manteve em alta no Brasil: 5,4 milhões fizeram roteiros nacionais. Salvador, Porto de Galinhas (PE), Recife e São Paulo foram os destinos mais procurados. O Nordeste continuou na preferência em 2022, respondendo por 38,4% dos embarques, para lugares como praias e os Lençóis Maranhenses. O Sudeste veio em segundo lugar, com 24% das viagens, seguido por Sul (17%), Centro Oeste (11%) e Norte (9,6%).

Você pode acessar a versão completa do Anuário Braztoa 2023. Leia a seguir a entrevista feita por email:

Roberto Haro Nedelciu - Foto: Braztoa

Você termina seu 2º mandato à frente da Braztoa em maio deste ano. O que mudou no modo de viajar do brasileiro nesses 8 anos? Me lembro muito bem que, quando iniciei minha gestão na Braztoa, dizia-se que as empresas online iriam mudar a forma de comprar viagens e operadores e agentes seriam apenas intermediários. Foram anos intensos. Na pandemia, vivemos 10 anos em 2. Isso nos fortaleceu. Antes, havia uma discussão sobre a intermediação e mostramos, na prática, principalmente com o cuidado e atenção na hora de lidar com cancelamentos e adiamentos de viagens, como a nossa atuação é importante e intransferível. Mas a principal mudança veio no conceito de viagem que era pautado pelo pacote. Hoje, ele é apenas uma referência, porque o que as pessoas buscam é a real customização, por vivências e experiências que tenham diferencial, que sejam de alguma forma transformadoras. E que isso caiba no bolso delas. Nesse sentido, as operadoras de turismo estão cada vez mais oferecendo viagens personalizadas, com base nas preferências dos consumidores. Isso é possível, principalmente pelo contato próximo, de humano para humano, que permite entender e transformar desejos e roteiros reais.

A lista de destinos mais vendidos em 2022 para viagens no Brasil e no exterior parece ter se mantido praticamente a mesma de antes da pandemia. Algum lugar novo, como já vimos surgir Dubai e Maldivas? Enfrentamos muitas restrições nos últimos anos. A tendência agora foi viajar pela Europa, principalmente Portugal, Itália. Mas temos novidades. Surgiram procuras por destinos como Armênia, Albânia, Macedônia do Norte, por exemplo. São destinos que nem faziam parte do portfólio dos operadores, mas existe uma tendência muito forte de crescimento de viagens para lá. São relativamente baratos, onde as coisas são mais simples, pois ainda não foram totalmente descobertos para o turismo.

A cada ano os rankings de destinos mais vendidos para viagens domésticas e internacionais se mantêm praticamente iguais aos que víamos antes da pandemia. Como fomentar a busca por lugares novos se as pessoas continuam buscando os mesmos? O grande diferencial é trazer sempre novas experiências, sejam gastronômicas, culturais, espirituais, técnicas, enogastronômicas ou qualquer outra. As pessoas estão querendo descobrir lugares novos, viver novas experiências. Outra tendência que identificamos é a de mais viagens ao longo do ano, inclusive fora de feriados e alta temporada. Quanto mais destinos e produtos tivermos a oferecer, mais pessoas viajarão. A Braztoa tem trabalhado para desenvolver esses novos destinos, para profissionalizar produtos e atrações que já existem, com a Academia de Excelência Braztoa e o Programa Experiências Incríveis. Estamos fomentando o sucesso do presente e do futuro do turismo.

Entre os produtos mais vendidos aqui e no mundo, há alguma novidade? Os cruzeiros marítimos no exterior já eram destaque antes da pandemia? Em 2022, não tivemos grandes novidades, pois muitas pessoas ainda estavam usando seus vouchers e cartas de crédito adquiridas antes da pandemia. Já sobre os cruzeiros, eles sempre estiveram nas preferências de grande parte dos brasileiros e voltaram com tudo nessa temporada. São viagens vantajosas, com excelente custo-benefício, pois englobam transporte, hospedagem, alimentação e entretenimento numa mesma viagem, além, é claro, de conhecer diversos destinos no mesmo roteiro e acordar com uma vista diferente a cada dia. É um setor que deve crescer ainda mais em 2023. Ainda acho que o Brasil teria condições de receber cruzeiros o ano inteiro, se houvesse mais infraestrutura, mas sabemos que a Clia (Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos) trabalha para isso.

No perfil do turista, algum dado do Anuário Braztoa 2023 chamou mais atenção? Os viajantes acima de 60 anos já respondiam por 25% a 30% das vendas das operadoras? Sim, realmente essas pessoas estão dando muito mais valor ao trabalho de customização e criação de experiências, feito com atenção aos detalhes, necessidades e desejos. É o principal know-how das operadoras, que sempre tiveram uma parcela do seu público focada nas pessoas acima de 60 anos. Essas mesmas pessoas também estão procurando viagens em grupo, onde podem vivenciar momentos especiais, que só são possíveis quando feitos coletivamente, além de promover o contato com outras pessoas e isolar o problema do idioma.

Continua após a publicidade

As viagens no Brasil e especialmente no exterior estão mais longas? É a velha lógica de aproveitar para conhecer mais coisas já que a passagem está cara? Sem dúvida. As pessoas estão aproveitando as viagens para conhecer destinos próximos. Se vão para Brasília, aproveitam para ir à Chapada dos Veadeiros, por exemplo. Ou vão para Portugal e Espanha, conhecem França e Itália. Ou, mais para a região leste, combinam países como Azerbaijão, Geórgia e Armênia, para otimizar tempo e dinheiro. Além disso, as companhias aéreas oferecem stop gratuito nos destinos. Por exemplo: se você está indo para a Índia, pode fazer um stop em Dubai ou Doha sem aumentar o valor da passagem.

As operadoras estão montando mais pacotes voltados para viagens de grupos de conhecidos e de famílias ou essa tendência aparece mais nas viagens personalizadas? Essa tendência é geral, para grandes e pequenos grupos, para viagens de todos os perfis. Existe uma tendência bacana que é fazer viagens com um tour leader, que é um especialista em algum tema, para incrementar e trazer diferencial ao roteiro.

Devido ao maior tempo gasto na personalização e ao tamanho menor dos grupos se comparados aos embarcados em pacotes pré-formatados, esses roteiros customizados são mais caros e são encontrados apenas no turismo de luxo? A customização não quer dizer que uma viagem será mais cara. Na verdade, a customização quer dizer que as operadoras farão o roteiro em detalhes, como o cliente deseja, mas não significa que o cliente pagará mais. Customização é o métier, faz parte do dia a dia normal das operadoras.

As edições do anuário Braztoa e o Prêmio Braztoa de Sustentabilidade vêm mostrando que mais empresas do setor de turismo no Brasil estão adotando práticas sustentáveis? Isso de fato importa para o brasileiro na hora de comprar suas viagens? A cultura e o interesse em sustentabilidade têm crescido ano após ano e importa para uma parte, mas ainda não para todos. Posso dizer que não é a primeira coisa que a pessoa pede na sua viagem, mas se oferecermos algo, ela fica feliz e isso pode realmente ser a cereja do bolo. Existem experiências nas quais as pessoas ajudam a desenvolver a região, deixam um legado para o destino visitado. Isso faz parte das ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas) e proporciona vivências incríveis. Os operadores estão atentos a este cenário e têm colocado em prática seu papel de formador de opinião e especialista, liderando a curadoria ideal para a experiência perfeita, também neste sentido.

