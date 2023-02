Accor lança clube de seu programa de fidelidade e marca de hotel-boutique

A Accor entrou em 2023 disposta a deixar para trás uma hotelaria do passado. Foi o que me contou em entrevista Thomas Dubaere, CEO nas Américas para as marcas premium, midscale e econômicas da rede. A pausa forçada da pandemia levou o grupo francês a repensar o que poderia ser modificado para o futuro, e as novidades são muitas. A começar pelo ALL Signature, clube de assinatura do programa de fidelidade da rede. Tem também uma nova marca de hotéis-boutique, a Handwritten Collection.

"O bleisure mudou muito na pandemia. Veio para ficar e ainda está evoluindo. As pessoas estão aproveitando quando estão numa cidade para um negócio, misturando tempo de trabalho com o lazer. E agora temos também pessoas nômades, que trabalham de qualquer lugar", disse o executivo. Blaizer é como o setor de turismo chama a mistura de trabalho (business) com lazer (leisure). A Handwritten Collection se encaixa dentro disso, podendo atender tanto quem está num destino a lazer quanto os que viajam para, simultaneamente, trabalhar e desfrutar dos lugares. A nova marca dá visibilidade a hotéis-boutique que combinam personalidade e experiências locais com serviço de qualidade.

Além dos rumos da hotelaria no mundo, também não passam despercebidas características regionais. "No Brasil, 50% dos negócios em nossos hotéis vêm do programa ALL", afirma. Por isso, o grupo lançou o clube de assinatura dele apenas aqui. Com três tipos de planos, permite acelerar o acúmulo de pontos para resgatar diárias e serviços nos hotéis da rede.

Outro foco da Accor é investir para retornar algo para a comunidade onde suas unidades se localizam. "O Largo do Boticário é um monumento no Rio de Janeiro e, durante anos, infelizmente ninguém fez algo por ele. Compramos o prédio e demos nova vida. Mas, se você comparar a fachada de hoje com a de antes de ser hotel, é a mesma. Fizemos ali um hostel com experiência", diz o executivo, referindo-se ao JO&JOE, inaugurado no segundo semestre de 2022 no espaço histórico do bairro do Cosme Velho, perto da estação do Trem do Corcovado. A renovação das seis casas conjugadas rendeu bar e restaurante abertos ao público em geral e o livro Largo do Boticário - História e Requalificação.

Em termos estruturais, o grupo acaba de passar por uma reformulação global, separando a rede em duas divisões: Premium, Midscale & Economy; e Luxo & LifeStyle. No Brasil, há unidades da primeira. À frente dela nas Américas está Thomas. Essa divisão engloba marcas como Ibis, Novotel, Mercure e Adagio.

ALL Signature, assinatura do programa de fidelidade da Accor

Durante a quarentena após o surgimento da covid, o mercado de milhas explodiu no Brasil, com muita gente ensinando como juntar pontos. No quesito hospedagem, o ALL é o programa mais vantajoso para os viajantes transferirem o que acumularam em outros.

Como é um mercado extremamente forte no Brasil, o grupo francês lançou o ALL Signature, em janeiro de 2023. "No Brasil, existe essa cultura de clube, em que as pessoas compram um cartão de fidelidade para acelerar os pontos e ter mais benefícios. Na Europa, não tem isso", afirmou o executivo, explicando por que a empresa francesa decidiu criar a assinatura apenas aqui.

Há três planos: Discover, Explorer e Absolute, com valores mensais de R$ 119, R$ 345 e R$ 560, respectivamente. Os pontos acumulados no clube não expiram e os participantes ganham 10% de bônus nas transferências feitas a partir dos programas das companhias aéreas brasileiras - Smiles (Gol), TudoAzul e Latam Pass - e do site de recompensas Livelo.

O All Signature também ajuda o dono do empreendimento, segundo Thomas. "Tem hotéis no Brasil em que 70% dos negócios vêm do programa ALL. Em outros, são 35%, 40%." A Accor espera que, em até cinco anos, 3% dos cerca de 3 milhões de associados assinem o clube.

Handwritten Collection, hotéis-boutique pelo mundo

Lançada no primeiro dia deste ano, a Handwritten Collection reúne hotéis-boutique pelo mundo, no segmento midscale, que guardam o estilo dos hoteleiros e oferecem experiências locais aos hóspedes. Até 2030, a Accor pretende ultrapassar o total de 250 unidades nessa nova marca. Para o primeiro trimestre de 2023, já foram anunciadas propriedades na França (Saint Gervais e Annecy), na Austrália (Sydney e Perth) e na China (Xangai). Mais empreendimentos na França (Paris, Toulouse e La Roche-sur-Yon), Espanha (Madri), Estônia (Talín), Romênia (Bucareste) e Vietnã (Hoi An) estão a caminho.

"Vamos ter no mundo inteiro", disse o CEO. "Os Handwritten do Rio de Janeiro, de Chicago, de Madri e de Roma vão ser experiências diferentes porque, em cada lugar, alimentos, bebidas e animação são diferentes." A intenção é manter a personalidade desses empreendimentos independentes e dar visibilidade a eles entre os hóspedes do grupo. "O investidor já tem um nível de qualidade e serviço. Existem pessoas com muita experiência em operar seus hotéis, o que falta a elas é o programa de fidelidade, vendas e distribuição, no que a Accor pode contribuir."

Com o lançamento da marca, o grupo francês consegue acelerar a expansão da sua rede sem precisar construir, trabalhando com hotéis existentes. "No pipeline (termo usado na hotelaria para se referir a projetos futuros), 30% de nosso desenvolvimento vai ser franquia", explicou o executivo.

Foco nos lazer: página só de resorts

"O lazer já era importante e continuou a crescer depois da pandemia. Com o bleisure, no futuro o lazer vai crescer e crescer", diz Thomas Dubaere. "O Brasil tem tudo: natureza, com montanhas e praias, culturas, música e comida", diz o executivo. Para divulgar suas unidades focadas nesse segmento, o grupo criou a página resorts.accor.com, atualmente disponível apenas em inglês.

Até 2050, emissão de carbono zerada

A Accor usa uma calculadora de emissão de dióxido de carbono e estabelece metas anuais de redução, para chegar a 2050 com o CO² zerado. "Em 2022, diminuímos 16% na emissão, nas categorias 1 e 2, as que os empreendimentos têm a possibilidade de mudar, porque outras estão no escopo de fornecedores", explicou o executivo. Algumas medidas tomadas: "Já temos painéis solares em alguns hotéis. Usamos sensores de luz. Em muitas instalações elétricas, simplesmente mudar alguma coisa já diminui a emissão". O grupo se comprometeu também a eliminar plásticos descartáveis. No Brasil, 87% dos hotéis já aderiram à medida - está em tempo de o restante seguir.

Coworking Wojo, presente em cerca de 150 hotéis do Brasil

Mais coworkings dentro dos hotéis

"Antes da pandemia, alguns metros quadrados nos hotéis estavam vazios. Por exemplo, o lobby ficava movimentado no check-in e depois somente à noite, quando as pessoas usavam bares e restaurantes", disse Thomas. Para evitar a ociosidade, a Accor lançou o coworking Wojo, com pacotes de internet e alimentos e bebidas nos hotéis, quartos transformados em escritórios para uma ou duas pessoas e salas de reuniões adaptadas para um público a partir de três pessoas. Após dois anos de funcionamento na América do Sul, o Wojo está presente em 150 hotéis no Brasil. Desde fevereiro, o serviço está disponível também na OOND, plataforma com produtos voltados para o modelo híbrido de trabalho.

