Ano Picasso na Espanha e na França: onde ver exposições sobre o artista

Eu amo Picasso. É um dos meus pintores favoritos no mundo. O artista espanhol está ali no mesmo nível de paixão que nutro pela brasileira Tarsila do Amaral e pelo holandês Vincent Van Gogh. Por isso, só a ideia de estar no início da próxima semana em Málaga e visitar o Museu Picasso me deixa muito empolgada.

Antes de rever Madri anos após a minha última visita, vou percorrer a Andaluzia, região no sul do país - me segue lá no @ComoViaja no Instagram e acompanha na viagem pela Espanha, meu prêmio por ter vencido pela 4ª vez a premiação anual da Comissão Europeia de Turismo no Brasil. Já entrei no clima antes de embarcar, em São Paulo. Estive com Fernando, meu companheiro e sócio no Como Viaja, na exposição imersiva Imagine Picasso, em cartaz no Shopping Morumbi até 18 de junho.

Imagine Picasso, em São Paulo - Fotos: Nathalia Molina @ComoViaja

Na exibição, obras do pintor são projetadas sobre as paredes e o piso de uma ampla sala; é o tipo de atração audiovisual mais do que instagramável. Não deixe de ler, na entrada, uma linha do tempo sobre a vida do espanhol. Antes de entrar em cartaz aqui, a mostra itinerante já esteve na francesa Lyon, nas canadenses Québec e Vancouver, nas americanas Atlanta e São Francisco e na capital espanhola, Madri.

Se você gosta tanto do pintor quanto eu, fique ligado porque 2023 marca os 50 anos da sua morte. Os eventos do Ano Picasso se concentram principalmente na Espanha (onde ele nasceu, em Málaga, no sul do país) e na França (onde viveu a maior parte da sua vida). Mas há exposições também nos Estados Unidos e em outras partes da Europa. Veja o que rola em alguns destinos:

Picasso na Espanha

Exposições no Museu Picasso (Málaga): A instituição tem várias exibições ao longo do ano, como El Eco de Picasso (de 2/10 a 30/3/24), sobre a influência que o artista exerceu sobre a arte do século 20. Como revisa periodicamente sua coleção, a instituição propõe agora uma narrativa em cima dos processos de trabalho do artista. Até 30 de dezembro deste ano, Diálogos com Picasso reúne 44 pinturas, 10 esculturas, 49 desenhos, 40 obras gráficas, 1 tapeçaria, 1 linóleo e 17 cerâmicas. Mais: museopicassomalaga.org.

Picasso vs. Velázquez (Madri): As Meninas de Velázquez inspiraram Picasso a pintar 58 quadros durante o verão europeu de 1957. A exposição aborda o fascínio que a obra teve sobre o espanhol quando ele viu o quadro, ainda jovem, no Museu do Prado. Também apresenta os reflexos entre as produções dos 2 artistas. De setembro a novembro de 2023, na Casa Velázquez, instituição francesa existente há quase 100 anos em Madri. Mais: casadevelazquez.org/pt.

Picasso e A Cerâmica Espanhola (Barcelona): A coleção do Museu del Disseny de Barcelona, focado em design e artes decorativas, teve origem em 16 cerâmicas de Picasso doadas aos Museus de Arte de Barcelona. De junho a setembro de 2023, essa exibição mostra importantes peças da cerâmica espanhola. Mais: ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny.

Picasso. Matéria e Corpo (Bilbao): A exibição de esculturas do artista fica em cartaz de 29/9 a 14/1/24. No centro da mostra está o corpo, como instrumento e como objeto de representação. As peças foram produzidas com todo tipo de material: madeira, bronze, ferro, cimento, aço e gesso. Mais: guggenheim-bilbao.eus.

Picasso na França

Exibições no Museu Picasso (Paris): Instalado no modernoso bairro do Marais, o Musée National Picasso-Paris mostra até 27 de agosto o trabalho do espanhol sob a curadoria contemporânea do designer britânico Paul Smith. No 2º semestre, estreia Sophie Calle. Depende de Ti, Preciosa. A artista, conhecida por misturar realidade com ficção, público com privado, dialoga com a obra de Picasso nessa exposição, de 3/10 a 28/1/24. Mais: museepicassoparis.fr.

O Jovem Picasso em Paris: A peça central desta exposição é Le Moulin de la Galette, pintado por Picasso em 1900. Importante na coleção moderna do Guggenheim Museum, o quadro é também. De Até 6 de agosto. Mais: guggenheim.org/exhibition/young-picasso-in-paris.

Picasso 1969-1972: o Fim do Princípio (Antibes): Dos 23 artigos do acervo em exposição no Museu Picasso de Antibes, 13 foram produzidos nos 20 últimos anos pelo artista espanhol, especialmente de 1968 a 1972. Fica em cartaz até 25 de junho na instituição, na cidade do sul da França. Mais: antibes-juanlespins.com/culture/musee-picasso.

Exposição audiovisual com obras do espanhol

Olhar feminista no Brooklyn Museum

Questões como a misoginia, a masculinidade, a criatividade e o gênio da complexa figura de Picasso serão abordadas em It's Pablo-matic: Picasso According to Hannah Gadsby. A roterista e comediante australiana reavalia a receptividade ao artista sob um olhar feminista, junto com Lisa Small, curadora de arte europeia, e Catherine Morris, curadora do Centro de Arte Feminista Elizabeth A. Sackler. De 2/6 a 24/9. Mais: brooklynmuseum.org.

Metropolitan e a fase do cubismo

Uma das primeiras vezes na vida em que vi um quadro de Picasso foi no Metropolitan Museum of Art. Las Pinturas para Hamilton (entre 12/9 e 14/1/24) mostra oito painéis, desenhos ligados ao trabalho e documentos de arquivo. Embora nunca tenha terminado a série, a encomenda do colecionador e crítico Hamilton Easter Field para sua casa levou o espanhol a se aprofundar na pesquisa do cubismo. Mais: metmuseum.org.

