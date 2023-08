Buenos Aires e Lisboa se mantêm como destinos internacionais preferidos

O interesse dos brasileiros por Buenos Aires e Lisboa se mantém, de acordo com levantamento que a Decolar me adiantou sobre os destinos internacionais mais procurados para viagens para o 2º semestre de 2023. O ranking aponta ainda Miami, Nova York e Santiago entre os 5 mais procurados.

Lisboa: destino mais procurado por brasileiros na Europa - Foto: Turismo de Lisboa

A Decolar registrou um aumento de 11% na procura de passagens aéreas internacionais, em relação ao mesmo período de 2022. Quando comparado com as buscas para as férias de julho, o ranking dos 10 principais destinos internacionais procurados para embarques no 2º semestre inclui mais cidades da Europa. Além de Lisboa e Paris, que se mantiveram na lista, entraram Madri, Londres e Porto.

Mais passageiros entre Brasil e Europa

Durante o 1º semestre, em torno de 19,4 milhões de passageiros embarcaram no Aeroporto de Guarulhos. Nas viagens ao exterior, segundo o GRU Airport, foram cerca de 37,5 mil por dia. No geral, Santiago, Buenos Aires e Miami encabeçaram o ranking dos destinos prediletos; para a Europa, Lisboa, Madri, Paris e Frankfurt ficaram na frente.

O total de passageiros transportados pela portuguesa TAP entre o Brasil e a Europa ultrapassou 1 milhão durante o 1º semestre de 2023. Isso representa um aumento de 30% sobre o mesmo período do ano passado.

A companhia credita grande parte do sucesso ao programa de stopover da TAP, lançado em fevereiro. O país vem trabalhando para ampliar a visitação ao interior de Portugal, o que é facilitado pelo programa que permite uma parada em Lisboa ou Porto por 10 dias na ida e na volta de viagens a Europa. Também investe em divulgar roteiros diferentes, como os de turismo literário em Portugal.

A TAP conecta 11 cidades brasileiras a Portugal, em 13 rotas: a ligação do Porto com São Paulo ou Rio de Janeiro; e Lisboa com as 2 capitais do Sudeste, mais Brasília, Porto Alegre, Belém, Belo Horizonte, Fortaleza, Natal, Maceió, Recife e Salvador.

Mais voos low cost para Buenos Aires e Santiago

Na América do Sul, no fim do ano, Buenos Aires e Santiago ganham mais conectividade com o Brasil: a JetSmart passa a voar diretamente das 2 cidades para Florianópolis, respectivamente, em 30 de novembro e 27 de dezembro. A companhia aérea low cost já liga a capital chilena com São Paulo, Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu; e o Rio de Janeiro com Buenos Aires e Montevidéu.

O icônico Caminito, em Buenos Aires - Foto: Nathalia Molina @ComoViaja

Guia Michelin Buenos Aires e Mendoza

A Argentina é o 1º país da América Latina a contar com a reconhecida publicação francesa. Os restaurantes do Guia Michelin Buenos Aires e Mendoza serão apresentados em 24 de novembro. A capital argentina reúne de restaurantes sofisticados a bistrôs casuais, enquanto a cidade do vinho Malbec alia as paisagens da Cordilheira dos Andes, vinícolas renomadas e opções acolhedoras para se comer bem. A iniciativa conta com o apoio do Ministério de Turismo e Esportes da Argentina.

QUEM FAZ

Nathalia Molina viaja desde os 5 anos, adora café da manhã e aprecia um bom serviço no turismo. Essencialmente urbana, também tem seus dias de paisagem natural. É jornalista de viagem há 20 anos e ganhou 4 vezes o prêmio da Comissão Europeia de Turismo. Em 2011, criou o Como Viaja: acompanhe no Instagram @ComoViaja, no WhatsApp, no Threads e em comoviaja.com.br