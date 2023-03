Construindo memórias em família nos parques da Universal Orlando

Quando conheci a área de Harry Potter na Universal Orlando, só conseguia pensar no Joaquim. Via meu filho em cada canto. Ele leu a coleção de J.K. Rowling, viu todos os filmes da saga e passou Halloweens de óculos redondinho e raio desenhado na testa. Estar em família nos parques Islands of Adventure e Universal Studios Florida e vivenciar com ele aquele universo foi, então, um dos momentos mais marcantes de 2022.

Viagens especiais permanecem em nossas vidas por meses, anos, às vezes para sempre. Arrisco dizer que a ida à Universal Orlando em família é dessas que se enquadra na última categoria. Vira e mexe alguém aqui em casa se lembra dos gritos do Grinch, o adorável rabugento que rejeita sua veia natalina, no tour da temporada de fim de ano. Nenhum de nós se esquece também das repetidas vezes na montanha-russa do Hagrid, na área de Harry Potter. Tampouco das muitas idas e vindas de barquinho para o Hard Rock Hotel Orlando e das mil voltas na correnteza do rio rápido no Volcano Bay.

Mergulho no universo de Harry Potter com o filho - Fotos: Nathalia Molina @ComoViaja

Para encerrar as viagens a trabalho de 2022, Fernando (meu marido e sócio no Como Viaja) e eu recebemos o convite da Universal para uns dias com nosso filho, Joaquim, nos temáticos Islands of Adventure e Universal Studios Florida e no aquático Volcano Bay. Foi verdadeiramente marcante, uma das nossas experiências mais gostosas de viagem em família.

Não apenas por ser a Universal Orlando garantia de diversão para qualquer tipo de viajante. Não só por esse destino dos Estados Unidos estar sempre associado a pais e filhos. Mas por todo o contexto. Algumas viagens acontecem no lugar indicado, no momento certo. E foi esse o caso.

Após um período parado e depois em marcha lenta, por causa da pandemia, o setor de turismo acelerou como nunca em 2022. Viajei muito para conferir as novidades e me atualizar sobre tendências - te convido a me acompanhar lá no Instagram @ComoViaja. Só em Orlando eu havia estado três vezes no ano passado. Estava exausta em dezembro.

Roupa de Harry Potter, para ver o Homem-Aranha

A ideia de desfrutar uns dias em família na Universal Orlando, então, me deu uma incrível injeção de ânimo. Eu tinha ido algumas vezes aos parques, sozinha ou na companhia de colegas jornalistas. Sempre voltava para casa contando sobre os brinquedos e novas descobertas. E iria curtir tudo com meus meninos, companheiros de vida.

Para completar, era a primeira vez do Fê no destino americano e o retorno do Quim aos parques, onde ele havia estado com a parte do Rio da nossa família, dias antes de tudo se fechar em quarentena em 2020.

Primeira vez em Orlando

Durante o ano e meio em que estivemos os três em casa, esperando a vacina chegar atrasada ao Brasil, muitas vezes ele falou sobre os ambientes temáticos e os gritos da avó a bordo da vassoura voadora de Harry Potter. Até havia me dado dicas para eu escrever sobre o assunto no Viagem Estadão e fez uma entrada comigo na Rádio Eldorado para falar sobre o mundo do bruxo nos parques da Flórida.

Quim ficou animado de voltar comigo e com o pai. Nos sentimos dentro dos filmes na atração Harry Potter and the Forbidden Journey no Castelo de Hogwart (no parque Islands of Adventure) e brincamos com a varinha e os feitiços no Beco Diagonal (Universal Studios Florida). Com o Fê, ele acelerou diversas vezes na Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure, montanha-russa cheia de surpresas no Islands.

Montanha-russa do Hagrid, nossa atração preferida

Nossas lembranças, porém, vão muito além da importante participação do mundo criado por J.K. Rowling. Como a viagem rolou 10 dias antes de 25 de dezembro, fizemos o tour de Natal na Universal Orlando. Vimos a projeção sazonal no Castelo de Hogwarts, no Islands of Adventure, e encontramos com aquele escandaloso Grinch do começo do texto (o ator do show é sensacional e não sai do personagem nem na sessão de fotos com os visitantes), no Universal Studios Florida. Pronto, estava formada a atmosfera propícia para uma viagem ficar na memória.

Grinch no tour de Natal na Universal Orlando

Experiência VIP da Universal

Nos parques temáticos, tivemos a oportunidade de conhecer a experiência VIP, cuja compra está disponível para quem já tem ingressos da Universal Orlando e não quer pegar fila em nenhuma atração. Fez uma diferença enorme, para conseguirmos ver um número maior de atrações, e as mais disputadas.

O direito à fila expressa - recurso disponível em quase todas as atrações; as montanhas-russas Jurassic World VelociCoaster e do Hagrid não costumam estar incluídas - também pode ser adquirido como adicional. Só que, no VIP, nem fila tem porque o visitante entra pela saída da atração, sendo ainda mais rápido o acesso à brincadeira.

Agora, quando eu penso nos parques, me vejo com eles. E são tantas lembranças que passeiam pela memória. No Islands of Adventure, a alameda do cartoon com Betty Boop e os super-heróis, o mundo dos dinossauros de Jurassic e seu vizinho Harry Potter, as cadeirinhas na entrada da VelociCoaster (o mais perto que Quim e eu chegamos da radical montanha-russa, apesar das infinitas negociações com a gente), as caminhadas para atravessar o colorido dos brinquedos do Gatola na Cartola (Dr. Seuss).

Rua do Cartoon no Islands of Adventure

O mais perto que conseguimos chegar da VelociCoaster

Mundo infantil nas cores de Dr. Seuss

No Universal Studios Florida, o novo show de dublês do personagem Jason Bourne que impressionou o Fê, os muitos simuladores onde ele encontrou seu tipo de parque, o dragão do Banco de Gringotes que insistiu em pregar um peça no Fê à espera da cuspida de fogo, o ET das crianças que éramos quando o filme estreou no cinema, um hot dog gigante como só os americanos inventam para alegria do Quim, o delicioso sarcasmo dos Simpsons, a parada temática no fim do dia no parque.

O show de dublês de Jason Bourne

Deliciosos sarcasmo dos Simpsons

Parada temática nos parques

Parque aquático Volcano Bay

A viagem ainda teve algo que foi novidade para nós três: ir a um parque aquático em Orlando. A surpreendente diversão na água em Orlando, com as atrações do Volcano Bay. Descemos alguns tobogãs naquelas bóias para até quatro pessoas, flutuamos de colete no rio rápido por quase 1 hora. Nem o tempo instável atrapalhou a euforia do Quim com a Krakatau Aqua Coaster, montanha-russa numa bóia comprida para quatro pessoas que tem a manha de puxar você ladeira acima, sobre a água.

Dia divertido no Volcano Bay

Descidas de bóias no parque aquático

Foram muitos momentos gostosos em família. Desde 2001, quando estive pela primeira vez no Islands of Adventure e no Universal Studios Florida, minha experiência por lá é sempre muito positiva. Viajar junto com o Fê e o Quim, porém, me apresentou uma nova Universal. Fez a viagem ser totalmente outra, guardando na memória cada canto de um jeito ainda mais especial.

O Citywalk agora é para sempre o lugar onde dividimos um imenso sorvete no último dia de viagem. Do barquinho, sentados lado a lado na volta para o hotel, demos tchau para os parques e agradecemos pela oportunidade de viver aqueles dias tão bons.

Sorvete em família no adeus à viagem

CHECK OUT

Em Orlando, Madri Gras até abril

O Carnaval segue nos parques da Universal Orlando. O desfile temático Mythical Realms of Mardi Gras tem seis novos carros alergóricos e os tradicionais colares jogados para o público, como ocorre em New Orleans. A gastronomia também ganha pratos inspirados na festa em várias partes do mundo (incluindo Bélgica e Brasil), em menus nos parques e nos hotéis do complexo. Quem reservar a Mardi Gras Float Ride and Dine Experience (US$ 84,99) recebe uma refeição de três pratos num dos restaurantes participantes e um lugar num dos carros do desfile de Mardi Gras na Universal.

Mardi Gras na Flórida - Fotos: Universal Parks

Em Las Vegas, um Halloween Horror Nights permanente

Pela primeira vez, a Universal Parks & Resorts criará a famosa experiência de terror fora dos parques. Os criadores do Halloween Horror Nights irão desenvolver a atração permanente em Las Vegas, numa área de cerca de 10.000 m². Com atualizações frequentes, eventos sazonais e produtos temáticos exclusivos, ela será o principal ponto da expansão do AREA15, distrito de entretenimento aberto na cidade no segundo semestre de 2020. Detalhes e a data da abertura ainda não foram divulgados.

Pulseira do Super Nintendo World

Em Hollywood, Mario e o novo Super Nintendo World

Mario, Luigi, Princesa Peach, muita cor e cogumelos. O Super Nintendo World, em funcionamento desde a metade de fevereiro no Universal Studios Hollywood, apresenta atividades interativas como a Mario Kart: Bowser's Challenge, atração que mistura realidade aumentada, projeção mapeada e peças reais. Usando a Power-Up Band, pulseira disponível em seis versões e sincronizada com o app do parque na Califórnia, o visitante pode coletar moedas digitais e acompanhar a pontuação dele e dos times. Os fãs de Mario também podem conferir refeições temáticas no Toadstool Cafe e produtos na loja 1-UP Factory, no Super Nintendo World do parque americano.

QUEM FAZ

Nathalia Molina viaja desde os 5 anos, adora café da manhã e aprecia um bom serviço no turismo. Essencialmente urbana, também tem seus dias de paisagem natural. É jornalista de viagem há 20 anos e ganhou 4 vezes o prêmio da Comissão Europeia de Turismo. Em 2011, criou o Como Viaja: acompanhe no Instagram @ComoViaja e em comoviaja.com.br