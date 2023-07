Festival do Vale do Café retorna neste inverno, com shows em fazendas

As estações de trem de Vassouras, Barra do Piraí e Engenheiro Paulo de Frontin recebem apresentações durante o Festival do Vale do Café, no Rio de Janeiro. Essa 18ª edição marca o retorno do evento após a pandemia, com shows gratuitos, música clássica em fazendas históricas e oficinas de canto e instrumentos.

Festival do Vale do Café, no Rio - Fotos: Divulgação

Os shows gratuitos nas estações ferroviárias ocorrem sempre às 19 horas: Cristina Braga e a Florquestra Atlântica (20/7), em Vassouras; Victor Biglione e Marcel Powell, em Barra do Piraí (21/7); e Marcelo Caldi Quarteto, em Engenheiro Paulo de Frontin (22/7).

A programação gratuita também tem apresentações no Centro Cultural Cazuza, em Vassouras, da próxima quarta ao sábado. No dia 19 de julho, às 18 horas, há uma masterclass de Turíbio Santos (violão) e convidados.

Nas fazendas históricas, os concertos incluem visitação a cada lugar e um lanche. Realizados da sexta ao domingo, são pagos à parte. A programação começa na Fazenda Florença, em Conservatória, às 9 horas de 21 de julho. Premiada nacionalmente por sua produção de café, guarda um casarão com objetos e móveis originais do século 19.

Florença, primeira fazenda a ter concerto na edição de 2023

Gratuitas, as oficinas de música serão realizadas de 19 a 22 de julho, com 80 vagas para violão, piano, canto e violino e 40 bolsas com auxílio para hospedagem e alimentação. No domingo, 23 de julho, professores e alunos irão se apresentar para o público na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, em Vassouras. Inscrições para os cursos e informações sobre a programação estão disponíveis no site oficial do Festival Vale do Café.

Marina da Glória com shows de Bethânia e Seu Jorge

De sexta a domingo, até 23 de julho, nomes como Maria Bethânia, Samuel Rosa, Nando Reis e Seu Jorge estão no Festival de Inverno no Rio, na Marina da Glória. Na parte gastronômica, sanduíches, petiscos e espetinhos estão à venda em vários espaços e food trucks.

Inverno agitado em Petrópolis

Quem foi a Petrópolis, na Serra do Rio, terá muito para escolher em julho, entre eventos culturais. Até 23 de julho, o Festival de Inverno da Dellarte, com shows no Teatro Unifase e no Palácio de Cristal. O Festival de Inverno do Sesc e o Festival de Fondue, Caldos e Cremes (com a participação de cerca de 70 restaurantes e bares da cidade) seguem até o dia 30.

