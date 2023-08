Festival Sabores de Cabo Frio (RJ) celebra a origem da cozinha brasileira

O interesse por cozinha e história fez meu marido, Fernando Victorino, pedir de aniversário o clássico de Luís da Câmara Cascudo. Pois a inspiração da 9ª edição do Festival Sabores de Cabo Frio vem justamente do livro História da Alimentação no Brasil. O evento, com pratos a preços fixos, será realizado de 1º de setembro a 1º de outubro.

ENTRE No grupo gratuito de WhatsApp do Como Viaja para receber novidades e dicas na palma da mão

Com o tema Ancestralidade da Cozinha Brasileira, as receitas dos 60 estabelecimentos participantes irão celebrar a junção das culinárias indígena, africana e portuguesa. O festival gastronômico no litoral norte do Rio de Janeiro tem preços fixos: entradas e petiscos (em porções menores, de até 200 g) a R$ 27 cada; pratos principais e sanduíches por R$ 37; e sobremesas, a R$ 17.

Festival gastronômico de Cabo Frio em setembro - Fotos: Divulgação

Os participantes também podem criar um menu completo do festival para oferecer, juntando os pratos a outros passos ou propondo a harmonização com bebidas.

Novas atrações no evento

A edição 2023 inclui novas atrações, caso do Jantar do Príncipe, realizado em 14 de setembro no Hotel Solar do Arco. Sob o comando do chef e apresentador Flávio Flarys e do historiador Pedro Beranger, a ocasião irá misturar degustações com músicas e histórias - reservas pelo WhatsApp (22) 2646-7313. Entradas, pratos principais e sobremesas terão a assinatura de Flarys e do chef Gustavo Zogbi.

Continua após a publicidade

Para interessados no tema, outra novidade chama a atenção. Na Escola de Gastronomia Chef Gourmet, haverá oficinas gastronômicas. Também será realizado lá o projeto Chef Por Um Dia, com chefs convidados.

9ª edição do evento celebra cozinha brasileira

O evento é uma realização do Cabo Frio Convention & Visitors Bureau, Sebrae, Associação de Hotéis de Cabo Frio e Tropic Produções. Também tem o apoio do Conselho Municipal de Turismo, da Prolagos, do Movimento Luta pelo Comércio, do Condetur, da Federação dos Convention & Visitors Bureau RJ, da InterTV e da Prefeitura de Cabo Frio.

CHECK OUT

Milho e mandioca são tema de festival em BH

Nesta segunda, 21 de agosto, será apresentada a programação do Festival Internacional da Cozinha Mineira - Caipiblue. De 1º a 3 de setembro, será realizado em Belo Horizonte, com pratos baseados em milho e mandioca. A criação do drink Caipiblue, que também batiza o evento, presta homenagem ao intercâmbio entre Minas Gerais e Curaçao. Desde o fim de junho, a Azul voa do Aeroporto de Confins para a ilha caribenha.

Continua após a publicidade

QUEM FAZ

Nathalia Molina viaja desde os 5 anos, adora café da manhã e aprecia um bom serviço no turismo. Essencialmente urbana, também tem seus dias de paisagem natural. É jornalista de viagem há 20 anos e ganhou 4 vezes o prêmio da Comissão Europeia de Turismo. Em 2011, criou o Como Viaja: acompanhe no Instagram @ComoViaja, no WhatsApp, no Threads e em comoviaja.com.br