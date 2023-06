Fora Lisboa e Porto, brasileiro visita mais o interior de Portugal

O viajante brasileiro não se limita a Lisboa e ao Porto. Ainda vai mais às duas maiores cidades portuguesas - os voos diretos daqui são para lá -, mas já se aventura pelo interior do país e tem até descoberto as ilhas, Madeira e Açores. É o que me conta Bernardo Cardoso, diretor do Turismo de Portugal no Brasil, nesta Entrevista da Semana.

"O brasileiro é o viajante que conhece mais além de Lisboa e Porto. Cada vez mais tem conhecido o interior de Portugal. É importante dizer que esse movimento tem muito a ver com a segurança do país e com a facilidade das estradas e de viajar por Portugal", afirma Bernardo. Sobre os arquipélagos, ele diz: "A Madeira é a bola da vez em Portugal, junto com os Açores, um destino que o brasileiro tem procurado mais. Os Açores são natureza em estado bruto, cheia de vulcões."

Porto e Lisboa, as cidades mais visitadas - Foto: Nathalia Molina @ComoViaja

Essa expansão de destinos visitados só tende a aumentar. O total de visitantes do Brasil já quase iguala o número de 2019, porém estamos ficando mais tempo em Portugal e gastando mais por lá. O stopover da TAP relançado no início de 2023 surtiu efeito sobre o mercado brasileiro e mais gente tem parado no país, na ida ou na volta de um destino europeu.

Lisboa, a linda capital de Portugal - Foto: Nathalia Molina @ComoViaja

Some-se a isso os estimados 500 mil brasileiros vivendo em Portugal, que também estimulam a visita a outras regiões, dando dicas a amigos e parentes do Brasil. "Quando você está num país com um caráter de permanência, você começa a explorar esse país. Todo mundo tem um tio, uma prima, um alguém vivendo em Portugal. É essa pessoa que acaba dizendo 'vocês podem ir, é seguro. Aluguem um carro, façam o interior'. O brasileiro reconhece muito a dica do brasileiro", afirma Bernardo.

Para apresentar mais possibilidades de viagens pelo país, o Portugal 360 promove de hoje até domingo (11 de junho) uma imersão em vários aspectos do país: vinho, gastronomia, literatura, cinema e oportunidades de estudo em universidades portuguesas. Com entrada gratuita, o evento é organizado pelo Turismo de Portugal e pelo Consulado Geral de Portugal em São Paulo.

Após duas edições no Rio de Janeiro, realizadas antes da pandemia, ele veio para São Paulo, na Cinemateca Brasileira, na Vila Mariana. Inscrições e informações sobre a programação completa (hoje das 17h às 22h; no fim de semana, a partir das 10h) estão no site do Portugal 360.

Vinho do Alentejo atrai turistas - Foto: Nathalia Molina @ComoViaja

Como resultado desse evento, os viajantes brasileiros podem esperar novos roteiros, atrações e serviços turísticos de Portugal à venda por aqui. "Trouxemos 300 agentes de viagem do Brasil inteiro, acho que nunca nenhum país fez isso, e uma quantidade de empresas portuguesas, para que elas possam mostrar um novo produto de Portugal", diz Bernardo.

A festeira Ilha da Madeira - Foto: Henrique S;/Turismo da Madeira

O intercâmbio cultural entre os dois países deve seguir crescendo. Durante a 13ª Cimeira Luso-Brasileira, realizada em abril em Lisboa, o Instituto Público do Turismo de Portugal e a Embratur (responsável pela divulgação do Brasil no exterior) assinaram um acordo para trocar experiências em inovação e em tecnologia da informação, com o objetivo de promover as viagens internacionais.

Leia a seguir a Entrevista da Semana com Bernardo Cardoso, diretor do Turismo de Portugal no Brasil:

Bernardo Cardoso - Foto: Turismo de Portugal

Nessa retomada das viagens, o brasileiro aumentou seu tempo de permanência em Portugal? Agora, além de o tempo de permanência ter aumentando, o brasileiro está gastando mais dinheiro em Portugal do que jamais gastou. Para você ter uma ideia, existem menos cerca de 1,2 milhão de assentos de avião entre Brasil e Europa como um todo. Apesar de estarmos com essa diferença, Portugal está quase igual aos valores de 2019: em termos de receita, de 40% a 50% acima; em termos de fluxo de pessoas, quase igual ao nível de 2019, 2% a 3% abaixo.

O stopover de 10 dias da TAP, lançado no início deste ano, registrou bons resultados? Teve excelentes resultados. Não só aumentou, eu julgo, em torno dos 40% no total das pessoas que neste momento param no país, como estamos criando uma mentalidade para o brasileiro de que o stopover da TAP é um produto que deve ser utilizado porque tem benefícios. Se eu vou daqui e já tenho uma programação para algum lugar da Europa, por que não, na ida ou na volta, parar em Portugal? E isso cada vez mais acontece. Portugal é um país cuja língua é a mesma, cuja cultura é muito parecida. Os aeroportos, tanto de Lisboa quanto do Porto, estão relativamente perto das cidades. Portanto, você consegue fazer uma viagem por Portugal com muita facilidade. O stopover trouxe esse benefício e aumentou a possibilidade de as pessoas olharem para as ilhas. Madeira e Açores claramente notam um aumento do fluxo brasileiro. Aliás, a Ilha da Madeira é a que mais cresce entre todas as sete regiões de Portugal neste momento.

O viajante do Brasil já descobriu Portugal além de Lisboa e Porto? O brasileiro é o viajante que conhece mais além de Lisboa e Porto. Cada vez mais tem conhecido o interior de Portugal, pelo reconhecimento de suas origens, pela vontade de saber dos lugares onde muitas pessoas que têm ligação com Portugal, familiar, afetiva ou mesmo por nome. É importante dizer que esse movimento tem muito a ver com a segurança do país e com a facilidade das estradas e de viajar por Portugal. Isso é um fator positivo, que tem levado os brasileiros a ir para o interior, de norte a sul.

Lisboa e Porto estão entre os destinos mais buscados por turistas daqui para viagens ao exterior. Que outros destinos são prioridade para o Turismo de Portugal mostrar ao público do Brasil? Todos os destinos são prioridade para o Turismo de Portugal, mas existem voos diretos para Lisboa e Porto, e isso facilita muito a entrada no país. Mas cada vez mais, como eu disse, a Madeira está sendo redescoberta, com crescimentos de 30%, 40%, em relação a 2019. É uma ilha muito bonita, chamada de Pérola do Atlântico. Fica quase em frente ao Marrocos, com um clima muito temperado. Tem sido reconhecida internacionalmente como uma ilha de festa, por conta do maior Réveillon do mundo, do Festival do Atlântico (de música, em junho, julho) e do Carnaval. Consegue conjugar a natureza com a contemporaneidade de uma cidade quase cosmopolita, extremamente desenvolvida, com restaurantes de estrela Michelin, uma hotelaria incrível. É a bola da vez em Portugal, junto com os Açores, um destino que o brasileiro tem procurado mais. Os Açores são natureza em estado bruto, cheia de vulcões. Então são dois arquipélagos dentro de Portugal, um a cerca de 1h30, outro a cerca de 2h, que são complemento ao destino do continente.

O brasileiro tem feito mais viagens temáticas a Portugal? Por exemplo, enoturismo, visita a aldeias históricas, turismo literário. Sim, na sequência de todas as minhas outras respostas, pelo aumento do interior de Portugal e das viagens fora das cidades de Lisboa e Porto, o interior de Portugal ganha. E ganha no segmento de enoturismo. É bom lembrar que todas as sete regiões são produtoras: os vinhos nos Açores, que são vulcânicos, com uma acidez fantástica; a Madeira, também com seus vinhos de mesa; o próprio Algarve, antes um destino de praia, tem mais vinícolas; e as regiões do Dão, do Alentejo, do Minho, da Bairrada, todas zonas de enoturismo. A natureza, o turismo mais sustentável, as aldeias históricas, as aldeias de xisto, são lugares incríveis. É a autenticidade do nosso país, que durante muitos anos foi pobre. Se olharmos para uma pessoa pobre, ela não destrói aquilo que tem porque não tem como substituir. No dia em que Portugal começou a ganhar dinheiro, apareceu o retrô, e o retrô não é mais do que a junção do antigo com o moderno. E o equilíbrio dessa junção é aquilo que faz esse país autêntico, genuíno e muito diversificado que é Portugal. Se juntarmos tudo isso com a capacidade que o português tem, e o brasileiro é muito parecido, de ser uma pessoa simpática e gostar de receber quem nos visita, conseguimos entender que esse equilíbrio tem feito Portugal manter esses crescimentos muito elevados. Nós já estamos com um total de visitantes superior a 2019 no turismo mundial, no fluxo de todos os países. Estamos muito contentes com o nosso desempenho e, principalmente, com a capacidade dos nossos profissionais de manterem essa visão moderna de Portugal.

Cada vez mais brasileiros moram em Portugal. O último censo apontou 200.000 vivendo legalmente no país. Isso estimula o intercâmbio cultural e o desejo de explorar aspectos menos óbvios do país? Se estima que são quase 500 mil brasileiros a viver em Portugal. Muitos brasileiros vivendo em Portugal têm dupla cidadania, então são essas pessoas que complementam os 500 mil. Quando você está num país com um caráter de permanência, você começa a explorar esse país. Todo mundo tem um tio, uma prima, um alguém vivendo em Portugal. É essa pessoa que acaba dizendo 'vocês podem ir, é seguro. Aluguem um carro, façam o interior'. O próprio brasileiro que está vivendo lá nos ajuda a divulgar. O brasileiro reconhece muito a dica do brasileiro. Se o português chegar no Brasil e um brasileiro disser 'esse restaurante já não é tão bom', o português não quer saber da dica que trouxe de Portugal. Ele entende que a dica do brasileiro é melhor. No caso contrário, não é assim. Mesmo que um português diga que mudou e que não é tão bom, como é a dica de um amigo que nunca o deixaria mal, o brasileiro vai no restaurante que ele disse que era bom. Mas disse há um ano atrás, já não é mais. Isso é muito interessante. Sim, esse intercâmbio cultural existe e cada vez existe mais vontade de explorar. O próprio Turismo de Portugal está hoje em contato com o Turismo do Brasil para termos esse intercâmbio cultural de um modo formal, criando um evento aqui e um lá em Portugal, que promovem essas duas culturas. Se verdadeiramente o Brasil aceitar esse desafio, e acredito que aceite e que quer, uma maior conectividade cultural entre os dois países é um benefício para todos, significa que nós criamos sinergias. Sinergias essas que acabam por criar melhores conteúdos. Melhores conteúdos significam investimentos repartidos. Investimentos repartidos significam possibilidade de fazer dos dois lugares. Agora depende muito do desafio que ambos temos e dos objetivos que cada um se propõe. Da parte do Turismo de Portugal seria muito interessante juntarmos esforços para fazer essas edições aqui, e depois em Portugal. Esse é o máximo do intercâmbio que nós podemos ter: um artistas português desafiando culturalmente um artista brasileiro, um chef brasileiro desafiando um chef português. Vários são os movimentos de um lado e do outro. Os escritores portugueses e brasileiros contemporâneos, mas mais antigos, foram eles que deram o caráter, a essência e a alma dos nossos países. E que melhor aventura é essa do que poder redescobri-los por Portugal? A sustentabilidade, a gastronomia, o enoturismo. Eu acho que claramente temos aqui desafios que podem ser um benefício para ambos.

Por que, depois das duas edições no Rio, o Portugal 360 veio para São Paulo? A ideia é manter o evento apenas aqui, nas duas cidades anualmente ou a cada ano numa delas? A mudança para São Paulo se deu de uma forma natural. É importante dizer que as duas edições do Rio de Janeiro foram extraordinárias, na Cidade das Artes, um lugar conhecido durante anos por muita gente como um elefante branco. Nós aceitamos o desafio e provamos que não tem nada de elefante branco quando a programação cultural é boa. São Paulo responde pelo fluxo de mais de 60% das pessoas que viajam para fora do Brasil. Aqui está o grosso do crescimento. Considero a cidade mais cosmopolita da América, no nível de Nova York, para mim, até melhor. Isso faz com que as exigências sejam mais fortes. O Rio é maravilhoso, é uma cidade mágica em nível de turismo. Mas São Paulo é reconhecida como uma cidade cosmopolita, de trabalho, de cultura, a fervilhar. Então acreditávamos que tínhamos de encarar esse desafio. Estamos com muita expectativa de que seja um grande evento, apesar de o espaço, que é lindo, a Cinemateca, ser provavelmente menos de um quarto da dimensão da Cidade das Artes. Estamos muito felizes e empenhados para o sucesso dessa edição de 2023 do Portugal 360.

Que aspectos mais diferentes do país o visitante do Portugal 360 vai ter a chance de conhecer? São vários os lados. Vamos ter uma pequena estátua de (Artur) Bordalo, um artista português contemporâneo genial, que trabalha muito o lixo e que consegue fazer obras de arte incríveis. Faz parte desse novo leque de artistas, que tem o Vhils e a Joana Vasconcelos, que a maioria das pessoas não conhece. Os visitantes podem ver a gastronomia mais uma vez, a literatura. Nós vamos ter as universidades e um Patrimônio Mundial, os Caretos de Podence, uma cultura milenar, que ninguém faz ideia de que existe. Quando olharem para eles, vocês vão entender que a cor e a beleza do Carnaval brasileiro tem influência de Portugal, basta ver esses caretos. Vamos ter muitas coisas diferentes: o café literário, produtos gastronômicos que provavelmente nunca degustaram. O Portugal 360, mais do que um espaço de Portugal, é uma troca de experiências e o reconhecimento de que Portugal e o Brasil são verdadeiramente países irmãos. Trouxemos 300 agentes de viagem do Brasil inteiro, acho que nunca nenhum país fez isso, e uma quantidade de empresas portuguesas, para que elas possam mostrar um novo produto de Portugal. Então no primeiro dia você vai ver empresas portuguesas com propostas de novos roteiros, novos segmentos, novas áreas, que estarão com os operadores do Brasil, para ter novos produtos para serem vendidos nas prateleiras dos agentes de viagem.

