Hotéis se mobilizam para ajudar vítimas do litoral norte de São Paulo

O Circuito Litoral Norte e hotéis da região atingida por chuvas avassaladoras no Carnaval estão se mobilizando para ajudar as vítimas, apoiando campanhas de arrecadação de alimentos e dinheiro. O Grupo Accor também pediu aos hotéis de suas marcas que colaborassem com o repasse do que fosse possível, de itens de higiene a roupas de cama, para serem doados ao Fundo Social de São Paulo, ligado ao governo estadual.

No Carnaval 2023, de acordo com o Circuito Litoral Norte, a taxa média de ocupação nos hotéis da região chegou a 80%, ultrapassando os 70% do mesmo período de 2019, antes da pandemia. Mas, no início do feriado deste ano, mais de 600 mm caíram sobre as cidades paulistas, deixando mais de 50 mortos e milhares de desabrigados e fazendo sumir trechos de vias.

São Sebastião foi uma das cidades mais atingidas - Foto: Divulgação

Formado por empresas do setor turístico de Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, o Consórcio Turístico Intermunicipal Circuito Litoral Norte tem informado sobre as chuvas em boletins nas redes sociais @circuitolitoralnortesp e numa página em seu site.

A organização vem apoiando e divulgando as campanhas oficiais de arrecadações promovidas pelos municípios, por meio de seus Fundos Sociais. Doações em dinheiro podem ser feitas para São Sebastião (chave PIX: CNPJ 28.086.952/0001-99) e Ubatuba (Santander, agência 0502, conta 45.000012-9, CNPJ 46.482.857/0001-96; Prefeitura Municipal de Ubatuba).

Três hotéis do litoral norte de São Paulo, Hiu Hotel (Juquehy), Nau Royal (Camburi) e Maui Maresias, estão doando marmitas e arrecadando doações de alimentos e itens de higiene pessoal. Também estão arrecadando recursos por meio do PIX do Nau Royal (chave CNPJ 11.075.151/0001-25). Os três empreendimentos também estão prestando apoio a seus funcionários e famílias, por exemplo, com acomodação nas unidades.

Como doar para as vítimas das chuvas

De acordo com a Defesa Civil, os itens mais necessários são água mineral, alimentos não perecíveis e roupas limpas e em bom estado para uso. O depósito do Fundo Social de São Paulo, localizado na zona norte da capital paulista, recebe doações na zona : Avenida Marechal Mário Guedes, 301, Jaguaré. Para doar dinheiro, há duas contas, para a compra de cestas básicas (chave Pix CNPJ 44.111.698-0001/98) e para cobertores (doacoesfussp@sp.gov.br).

Anac flexibiliza regras para cargas

A partir de hoje, 24 de fevereiro, a Agência Nacional de Aviação Civil permitirá o transporte de cargas na cabine de passageiros por empresas de táxi-aéreo, alugadas para prestar auxílio às regiões afetadas no litoral de São Paulo. A Portaria nº 10.592 fica em vigor por 60 dias. A medida tem o objetivo de agilizar a chegada de suprimentos e materiais médicos às vítimas em lugares de difícil acesso, em ações dos governos federal e estadual.

Crédito emergencial para o turismo

A Desenvolve SP, agência de fomento do governo de São Paulo, irá conceder créditos de até R$ 583 milhões para municípios e empreendedores locais, sendo R$ 100 milhões para o setor de turismo. O pré-cadastro para obter a linha de crédito emergencial está aberto. O prazo de pagamento é de 60 meses, com 12 meses de carência; taxa de 0,57% ao mês, mais incidência da Selic.

Nathalia Molina viaja desde os 5 anos, adora café da manhã e aprecia um bom serviço no turismo. Essencialmente urbana, também tem seus dias de paisagem natural. É jornalista de viagem há 20 anos e ganhou 4 vezes o prêmio da Comissão Europeia de Turismo. Em 2011, criou o Como Viaja: acompanhe no Instagram @ComoViaja e em comoviaja.com.br