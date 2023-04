Miami gastronômica e atraente para famílias com o trem até Orlando

O Brasil está no top 5 dos visitantes internacionais em Miami. Cosmopolita, a cidade da Flórida reúne praias e compras, aspectos costumeiramente atraentes para os turistas brasileiros. Com o Guia Michelin da Flórida lançado em 2022, o destino viu crescer o interesse por sua gastronomia e, desde o começo da pandemia, também pelas viagens em família. A partir de julho, com o Brightline, trem de Miami a Orlando, pode haver um aumento ainda maior nesse público.

Trem até Orlando deve levar mais famílias para Miami - Foto: Brightline

"Será um divisor de águas. O trem vai conectar e facilitar o movimento de todos os visitantes. Eles podem ficar em Miami por 4, 5 dias e depois ir para Orlando, especialmente famílias", disse Carolyn Corrigan, diretora de Vendas do Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB) para a América Latina e o Caribe. "E é um trem super moderno, com duas categorias. Você pode comer, tomar drinks."

A viagem no Brightline, de Miami a Orlando, terá a duração média de 3 horas. "Neste momento, eles estão no meio do processo de certificação de todos os trens. A meta para a inauguração é 5 de julho. A estação será no aeroporto de Orlando, mas, de lá, os visitantes poderão chegar a diferentes áreas da cidade", disse Carolyn, que esteve com a delegação de Miami na WTM Latin America, evento do setor de turismo realizado nesta semana em São Paulo.

De acordo com Melina Martinez-Echeverria, diretora de Comunicação do GMCVB, após a pandemia, Miami passou a receber mais gente em viagens multigeracionais, como casais com os sogros e adultos com filhos e avós. "Subiu tanto que as acomodações duplas são muito mais procuradas", contou. "Essa é uma das formas que estamos usando para promover o destino."

Novos restaurantes renomados

Outra é a fama que a região ganhou com o lançamento do Guia Michelin Miami, Orlando e Tampa no ano passado. "Miami recebeu estrelas em 11 restaurantes. As pessoas estão fazendo suas viagens com foco em gastronomia", contou Melina. Em termos de culinária, ela lembrou que Miami oferece variedade, de coreano a francês. A validação vinda de marcas muito conhecidas, como o Michelin, ajuda a aguçar a curiosidade. "Em abril, a revista Bon Appétit nos deu a honra de ser a cidade gastronômica de 2023 nos Estados Unidos. Significa que a luz está em Miami sobre a gastronomia. Agora podemos competir com Nova York, Chicago, Los Angeles."

Guia Michelin com restaurantes da Flórida, como o Cote Miami - Foto: GMCVB

Melina e Keldon Young, que esteve na WTM Latin America para divulgar o hotel Nobu de Miami, contaram que até os próprios moradores de Nova York se renderam à oferta gastronômica e ao clima da região da Flórida. "Os nova-iorquinos são os novos residentes de Miami", disse Keldon.

Localizado ao norte, na orla, o Nobu fica numa região mais silenciosa. "Mas tem o calçadão. Se você quiser ir para a área mais movimentada, são só 15 minutos de caminhada", explicou o representante do hotel pé na areia. "O Nobu em Miami é relativamente novo. Abrimos em 2017, aí veio a pandemia. Agora estamos trabalhando para as pessoas conhecerem o hotel, um dos principais no mercado de luxo local." Segundo ele, a maior parte da hotelaria desse segmento na região de Miami tem em torno de 60 a 100 quartos, enquanto o Nobu mantém 206.

Preços mais em conta no verão

A hotelaria fica um pouco mais em conta no verão, segundo Melina. O motivo? "Faz tanto calor." Por isso, os americanos evitam o destino nessa época do ano. Como o clima quente não costuma ser um problema para muita gente no Brasil, vale a dica. Com um importante lembrete da diretora do Greater Miami CVB: "Dentro do shopping, no teatro, aonde você vá, tem ar-condicionado".

Requinte na hospedagem em Miami

Miami e Miami Beach, na Flórida, contam com vários hotéis de luxo listados no Guia Forbes 2023. O saldo: 11 hotéis de 4-estrelas e 6 hotéis de 5-estrelas. Os mais requitados, no ranking da publicação, são Acqualina On The Beach, Faena Miami Beach, Four Seasons at The Surf Club, Mandarin Oriental, The Setai e The St. Regis Bal Harbour.

