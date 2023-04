Na Disney, novo show no Castelo da Cinderela e restaurante de Toy Story

Vi o show de encerramento no Magic Kingdom pela primeira vez em março deste ano. Assisti à nova versão de Happily Ever After. A apresentação com projeções no Castelo da Cinderela e na Main Street é tão amada que vi e ouvi junto as músicas entoadas por fãs ao meu redor. Gostei muito do espetáculo. Lançado agora em abril, ele é uma das novidades do complexo em Orlando para o verão dos Estados Unidos, ao lado de uma atração que também experimentei antes da abertura para o público: Tron Lightcycle Run, a nova montanha-russa da Disney.

Novo show de encerramento no Magic Kingdom - Fotos: Nathalia Molina @ComoViaja

Não sou louca por princesas. Quando bem pequena adorava a Branca de Neve, lembrança que me veio quando estive na montanha-russa dos Sete Anões, lá mesmo, no parque que deu origem ao complexo de Walt Disney na Flórida. Fui uma criança dos anos 1970; nem existiam tantas princesas, como hoje em dia. Por que digo isso? Para te dar a dimensão exata de que, quando escrevo que gostei muito do espetáculo, significa que ele é realmente lindo. As projeções são acompanhadas pela trilha sonora de animações da Pixar e pelas canções da Disney favoritas do público, tudo sincronizado com feixes de luz e fogos.

Corre lá no Instagram @ComoViaja para ver alguns momentos do show no castelo e me diz se não é bonito; se gostar, curte o reels e me segue lá para mais dicas de viagem. Quem for ao Magic Kingdom poderá ver a nova versão do show de encerramento do parque, com Moana, Valente, Monstros e Toy Story, entre os personagens. Com raios de luz e músicas sincronizadas com as projeções, tem até Sininho voando a partir do castelo.

Projeções mudam as cores do castelo e da Main Street

"Estamos trazendo de volta o Happily Ever After, um dos espetáculos noturnos mais amados que nós temos. Sabemos que muitos visitantes estão muito felizes com esse retorno", disse Ana McCarty, porta-voz da Disney para durante evento com mídias do mundo todo, realizado em março na Flórida, para divulgar Tron e outras novidades dos parques. "Também estamos trazendo o Epcot Forever, um show com toda a emoção de ver os fogos e as águas no lago."

Novo restaurante de Toy Story, no Hollywood Studios

Roundup Rodeo, primeiro restaurante com serviço de mesa no almoço e no jantar (exige reserva) da Toy Story Land, abriu em 23 de março no Disney's Hollywood Studios. "É o lugar para comer uma costelinha maravilhosa. Temos linguiças e opções veganas também. É um barbecue em estilo americano", contou Ana. "É um espaço super feliz, colorido e com uma culinária fantástica."

A comida é bem gostosa e sem frescuras, como explicou o chef Jerry Gonzalez. "É um barbecue, comfort food para dividir. A ideia é recriar um churrasco em família", contou. Há sete anos na Disney, o chef mexicano trouxe um toque de seu país de origem ao cardápio: o milho assado com maionese, pimenta e coentro. "Não chega a ser apimentado. É mais cítrico. A pimenta dá um toque, mas se combina com os outros sabores", disse.

Barbecue e mac & cheese no menu

As opções de carnes grelhadas do Roundup Rodeo são costelinha de porco, coxa e sobrecoxa de frango, linguiça e brisket (peito de boi). Completam o menu: biscuit (pãozinho firme por fora e suave por dentro) com potinho de molho de pimenta, três tipos de saladas (de tomate com pepino, de folhas com cranberry, semente de abóbora e maçã e de melancia com menta), picles fritos, mac&cheese, salada de batata com maionese e baked beans (feijão com molho adocicado). De sobremesa, as tortas vêm num potinho de vidro, com uma consistência mais molinha, e há também um mini cupcake com biscoito.

Provei e aprovei o biscuit (comeria mais uma meia dúzia), o brisket (deliciosa especialidade americana) e a salada de batata. Também me chamaram atenção o chá gelado e a cheesecake, pelo doce na medida, sem exagero.

LEIA Autorização de viagem internacional de menor poderá ser feita online

A decoração do lugar segue o conceito dessa área do Hollywood Studios: você se sente pequeno entre os personagens, como se o Andy tivesse construído um rodeio com seus brinquedos. "Quando você entra no salão do restaurante, você vê o tamanho de tudo e realmente se sente como um brinquedo. Aí você ouve o Andy chegando e tem de ficar parado para ele não te ver. Essa é a beleza." Foi ouvir a voz do Andy para o staff do Roundup Rodeo ficar inerte, como a turma toda ficava na animação da Pixar, a cada vez em que o menino chegava perto.

Restaurante de Toy Story no Hollywood Studios

Splash Mountain vira o mundo de Tiana

Um clássico no Magic Kingdom, a Splash Mountain está fechada para ser repaginada com o tema da princesa Tiana. "A gente trouxe essa nova história para a atração, mas a estrutura continuará similar", afirmou Ana, porta-voz da Disney. "A Tiana também traz essa importância da diversidade, que nós estamos trazendo para os parques. Vai ser muito especial." A data de inauguração ainda não foi divulgada; a nova montanha-russa na água é esperada para os próximos dois anos.

Moana desembarca no Epcot

A transformação do Epcot continua. Inaugurada há pouco menos de um ano, Guardians of the Galaxy, montanha-russa imersiva incrível (eu iria non stop se pudesse), ainda faz sucesso com o público, que precisa marcar a fila virtual no app para conferir a atração. "É a maior transformação de um parque Disney nos últimos anos, e vamos trazer mais novidades. Teremos uma atração inspirada em Moana. Será algo bem diferente e, novamente, uma franquia tão importante para nós e uma princesa que tantos amam, inclusive os brasileiros." Como é e quando abre? Ana manteve o suspense: "Está para vir. Já dá para se empolgar".

