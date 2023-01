Natal Luz 2023/2024 já tem data; anote para planejar a viagem a Gramado

O clima já é de preparação para o Carnaval, mas Gramado mantém a decoração natalina. Os espetáculos de fim de ano acabaram ontem, mas os enfeites seguem até 29 de janeiro. Se você se animou para ir ao Natal Luz 2023/2024, saiba que a 38ª edição do evento já tem data. Anote para se planejar: de 26 de outubro deste ano a 28 de janeiro do próximo.

Natal Luz de Gramado 2022/2023 - Fotos: Nathalia Molina @ComoViaja

A cada ano, a cidade da Serra Gaúcha celebra o 'dingoubel' durante 3 meses. Particularmente, acho que deve ser meio esquisito vivenciar Papai Noel e sua turma depois das festas de fim de ano, mas, de fato, a escolha pode ter lá suas vantagens. Em janeiro, menos gente vai a Gramado e os shows podem ter desconto (na edição atual, os ingressos estavam com uma redução de 15%).

Decoração natalina nas ruas até o fim de janeiro

Espetáculos do Natal Luz de Gramado

Estive lá em família no meio de novembro de 2022. Vimos 2 espetáculos da 37ª edição: o musical A Fantástica Fábrica de Natal e a parada O Grande Desfile de Natal, ambos realizados no Expogramado, centro de convenções da cidade. Ficamos impressionados com as apresentações bem montadas, pelo capricho na produção e no acabamento.

Com Fernando, meu marido e sócio no Como Viaja, fui à peça que conta a história da menina Sofia. Os artistas dançam, cantam e executam coreografias por 60 minutos. O tempo de A Fantástica Fábrica de Natal é redondinho, para prender a atenção do público. Crianças pequenas, de até uns 8 anos (ou que ainda acreditam em Papai Noel), se empolgam muito com o espetáculo. Vimos como elas reagiam eufóricas ao nosso lado na plateia.

Espetáculo A Fantástica Fábrica de Natal

Na noite em que fomos à parada com os personagens natalinos, tivemos a companhia do nosso filho, Joaquim. O espetáculo é realizado numa área comprida, ladeada por arquibancadas, lembrando os desfiles de Carnaval. Mas as alas desse show, que também dura uma hora, são compostas por bonecos de biscoitos de Natal, soldadinhos, presentes e, claro, Papai e Mamãe Noel. Mesmo aos 13 anos, Joaquim alternou a mão entre o saco de pipoca e os muitos tchauzinhos para os participantes de O Grande Desfile de Natal.

O Grande Desfile de Natal, em Gramado

Gramado estava cheia de turistas, mas ainda não lotada, como fica em dezembro. Se você pensa em ir à próxima edição, pode ser uma boa ideia ir logo no começo do evento. Fique de olho na programação oficial, a ser divulgada no site do Natal Luz.

Leilão para upgrade de cabine na MSC Cruzeiros

A companhia lançou o MSC Upgrade, para viajantes participarem de leilões em busca de reservar uma cabine de categoria superior à comprada. Assim que a reserva num cruzeiro é confirmada, o passageiro recebe um link para dar um lance. Ele tem de definir o valor mínimo e o máximo que pagaria e inserir um cartão de crédito. De acordo com a MSC, a quantia será bloqueada no cartão até que a companhia decida se o upgrade pelo programa foi aceito ou não (neste caso, nenhuma cobrança é feita).

Memorial às Vítimas do Holocausto -

No Rio, novo Memorial às Vítimas do Holocausto

Um espaço para contar a história de sobreviventes e pessoas mortas pelo nazismo abre no Rio, nesta quinta (19 de janeiro). No novo Memorial às Vítimas do Holocausto, em Botafogo, há tanto exposição, com relatos, objetos e fotografias, quanto monumento ao ar livre, com os dez mandamentos. Funciona todo dia, das 8h às 18h (última entrada às 17h), no Mirante do Pasmado. O ingresso é gratuito e a reserva poderá ser feita pela Sympla.

Nathalia Molina viaja desde os 5 anos, adora café da manhã e aprecia um bom serviço no turismo. Essencialmente urbana, também tem seus dias de paisagem natural. É jornalista de viagem há 20 anos e ganhou 4 vezes o prêmio da Comissão Europeia de Turismo. Em 2011, criou o Como Viaja: acompanhe no Instagram @ComoViaja e em comoviaja.com.br.