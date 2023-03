No Airbnb, casas favoritas por estado ficam em destinos de natureza

A busca por espaço ao ar livre que na quarentena de 2020 tirou muita gente dos grandes centros parece ter estabelecido uma tendência, que veio para ficar. Embora os destinos mais procurados pela grande massa de turistas ainda sejam praticamente os mesmos de antes da pandemia, uma parcela dos viajantes segue na mão contrária: em direção ao sossego da natureza.

Em São Paulo, casa sustentável em Ubatuba é a favorita - Fotos: Airbnb

Entre as casas favoritas por estado no Airbnb, informações que antecipo agora cedo aqui para vocês, a maior parte fica em destinos naturais. Na plataforma de hospedagem, os usuários podem clicar num coração e salvar acomodações e experiências em listas de desejos, como inspiração para futuras viagens. Entre janeiro e dezembro de 2022, a preferida em São Paulo foi uma casa sustentável em Ubatuba, cidade vizinha ao refúgio na floresta que fez sucesso no estado do Rio de Janeiro, localizado em Paraty.

SIGA @ComoViaja no Instagram para mais dicas e experiências de viagem

"O Airbnb já identifica a tendência que chamamos de descentralização do turismo. As pessoas estão viajando de forma diferente e, assim como o turismo para grandes centros urbanos, o entusiasmo por viagens que permitem maior conexão com a natureza continua crescendo, principalmente após a pandemia", explica Felipe Marcondes, head de Supply do Airbnb na América do Sul.

Acomodações tropicais e com piscinas incríveis

Em março e abril deste ano, as categorias mais reservadas no Brasil foram Piscinas incríveis, Praia, Tropical e Surfe e Cidades famosas. A predominância, portanto, ainda é de paisagens naturais. O Airbnb apresentou em maio de 2022 a busca com base em categorias; atualmente já são cerca de 60 dispostas com ícones no alto do site.

Continua após a publicidade

"Os hóspedes estão cada vez mais dispostos a descobrir locais que antes eram inexplorados. Hoje, muitos destinos que não faziam parte das rotas convencionais de turismo destacam-se em buscas realizadas na plataforma", conta o executivo da plataforma.

Fora do centro de Bonito (MS), a acomodação preferida

Como o Brasil tem cenário de tudo quanto é tipo, as opções são muitas. Nas acomodações mais desejadas pelos viajantes brasileiros em 2022, tem um chalé boutique na Chapada dos Guimarães (MT), uma cabana com hidro na área rural catarinense e uma casa fora do centro e com redário na sul-mato-grossense Bonito.

Uma das mais desejadas no Nordeste fica em São Miguel do Gostoso (RN)

Lugares famosos aparecem mais nos estados nordestinos, com casas em alguns campeões de audiência na preferência dos turistas nacionais, como Porto Seguro (BA), Maragogi (AL) e Porto de Galinhas (PE). Mas, no Rio Grande do Norte, o maior número de corações no Airbnb vai para uma acomodação de design moderno em São Miguel do Gostoso.

Casa na árvore na paraense Alter do Chão

A exceção é a Região Norte, na qual apenas a acomodação favorita no Pará fica fora das capitais. É a casa na árvore da Anton e da We'E'Ena, em Alter do Chão. Olha a coincidência: quando fiz uma entrevista com ela em 2021 para uma reportagem sobre viagens e experiências relacionadas ao turismo indígena, ela falou sobre a acomodação e me mandou fotos. É realmente inspiradora.

Continua após a publicidade

Casa na árvore faz sucesso no Pará

CHECK OUT

Cordilheira do Espinhaço, novo destino mineiro

Entre o norte de Minas Gerais e o Vale do Jequitinhonha, a Serra do Espinhaço foi lançada neste mês como futuro destino turístico do estado, na sede do Sebrae Minas, em Belo Horizonte. A instituição, municípios da região, a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), a Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta) e o Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço prometem trabalhar juntos para estruturar o destino, chamado de Cordilheira do Espinhaço. Entre as iniciativas previstas estão a capacitação de pequenos negócios e a qualificação de agências e guias turísticos locais, restaurantes e meios de hospedagem, além da sinalização de atrativos e da criação de uma campanha de divulgação.

Luxo discute turismo regenerativo e sustentabilidade

A Brazilian Luxury Travel Association (BLTA) e o Ibiti Projeto reuniram em Minas Gerais, na semana passada, integrantes da associação de turismo de luxo e executivos do setor de ESG. Em pauta, desafios e oportunidades para a BLTA e seus associados rumo a um turismo regenerativo. Cases, estudos e possibilidades foram mostrados em apresentações de Mariana Madureira, diretora do Raízes Desenvolvimento Sustentável, e de João Bernardo Casali, sócio-fundador da Nativa Brasil e conselheiro emérito do Sistema B. Durante o fórum, foram discutidos tanto os diferentes aspectos envolvidos em hospitalidade e um comitê foi criado para seguir trabalhando questões de sustentabilidade.

Continua após a publicidade

QUEM FAZ

Nathalia Molina viaja desde os 5 anos, adora café da manhã e aprecia um bom serviço no turismo. Essencialmente urbana, também tem seus dias de paisagem natural. É jornalista de viagem há 20 anos e ganhou 4 vezes o prêmio da Comissão Europeia de Turismo. Em 2011, criou o Como Viaja: acompanhe no Instagram @ComoViaja e em comoviaja.com.br